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Кроссовер Nissan Terrano обзавёлся версией Sport Edition
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Кроссовер Nissan Terrano обзавёлся версией Sport Edition 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
Индийское подразделение японской компании Nissan Motor Company официально представило новую версию компактного внедорожника Nissan Terrano, под названием Sport Edition. Цена «спортивного» автомобиля — от 1 222 000 рупий, что по текущему обменному курсу валют составляет 1 142 000 рублей.
Напомним, модель Nissan Terrano — это перелицованная версия популярного внедорожника Renault Duster. Новая версия Sport Edition отличается от обычной машины исключительно визуальными решениями. Например, крыша, стойки и рейлинги автомобиля окрашены в чёрный цвет, а на арках колёс появились пластиковые накладки.
Кроме этого, «спортивный» внедорожник Nissan Terrano Sport Edition получил оригинальные светодиодные ходовые огни, которые встроены в «ноздри» решётки радиатора. Также автомобиль получил темно-красные полосы на капоте, передних крыльях и дверях, а также эксклюзивные решения в оформление интерьера.
С точки зрения технического оснащения «спортивный» внедорожник Nissan Terrano Sport Edition ничем не отличается от обычной модели. То есть, в моторном отсеке автомобиля расположен 1,5-литровый дизельный мотор, мощностью 110 лошадиных сил. Трансмиссия — 5МКП. Отметим, что для обычного Nissan Terrano в Индии также доступен 104-сильный бензиновый мотор и 85-сильный дизель.
В арсенале «спортивного» кросса Nissan Terrano Sport Edition значится мультимедиа-комплекс с сенсорным монитором, пара подушек безопасности, электропривод наружных зеркал, 16-дюймовые диски, ABS и EBD.
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