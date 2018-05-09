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Начались продажи особой версии кроссовера Nissan Terrano
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Начались продажи особой версии кроссовера Nissan Terrano 

Daily-Motor 33 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Компания Nissan анонсировала старт продаж особой версии своего кроссовера Terrano с приставкой Sport. Новинка отличается от обычного «Террано» наличием расширителей колесных арок, секций светодиодных ходовых огней в радиаторной решетке, особым окрасом кузова, а также декоративными наклейками на капоте, дверях и крыльях.
В интерьере нового «Ниссан Террано Спорт» появилась мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, а также более дорогая отделка сидений.
Приводит в движение спортивную модификацию Terrano 1,5-литровый турбодизельный агрегат с отдачей в 85 лошадиных сил, сочетающийся с 5-ступенчатой МКПП. Привод — исключительно передний.
Продавать особую версию кроссовера «Террано» будут только на рынке Индии. Ценник такой версии японского вседорожника стартует от 1 миллиона 222 тысяч 260 индийских рупий, что эквивалентно сумме в 1 миллион 140 тысяч рублей по актуальному курсу.
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