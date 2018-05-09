Начались продажи особой версии кроссовера Nissan Terrano

Компания Nissan анонсировала старт продаж особой версии своего кроссовера Terrano с приставкой Sport. Новинка отличается от обычного «Террано» наличием расширителей колесных арок, секций светодиодных ходовых огней в радиаторной решетке, особым окрасом кузова, а также декоративными наклейками на капоте, дверях и крыльях.

В интерьере нового «Ниссан Террано Спорт» появилась мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, а также более дорогая отделка сидений.

Приводит в движение спортивную модификацию Terrano 1,5-литровый турбодизельный агрегат с отдачей в 85 лошадиных сил, сочетающийся с 5-ступенчатой МКПП. Привод — исключительно передний.

Продавать особую версию кроссовера «Террано» будут только на рынке Индии. Ценник такой версии японского вседорожника стартует от 1 миллиона 222 тысяч 260 индийских рупий, что эквивалентно сумме в 1 миллион 140 тысяч рублей по актуальному курсу.