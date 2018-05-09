BMW Motorrad представила мобильный 3D-принтер для печати запчастей

Компания BMW Motorrad представила новинку — мобильный 3D-принтер для создания запчастей к мотоциклам.

Устройство помещается в кофре мотоцикла и способно создавать нужные запчасти из алюминия, пластика и даже титана.

При этом технические спецификации для создания нужной детали просто загружаются в устройство через смартфон и BMW iCloud.

Принтер можно разместить как в боковом, так и в заднем багажном кофре. Кофр предлагается специальный, облегченный (так как само устройство тоже что-то весит, чтобы груз был не слишком обременительным). Предлагаемый BMW кофр — из углеволокна, на 4,5 кг легче стандартного.

Такие мобильные принтеры для печатания запчастей BMW планирует начать предлагать клиентам уже с осени 2018 года. Цены пока не раскрываются.

Кроме того, в своих дилерских центрах BMW Motorrad планирует устанавливать более громоздкие стационарные 3D-принтеры, чтобы все необходимые запчасти можно было создавать на месте, а не заказывать на заводе или центральном складе. Большие 3D-принтеры от BMW смогут печатать и серьезные детали, вплоть до блока двигателя.