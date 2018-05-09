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«Баварский зверь»: представлен 625-сильный седан BMW M5 Competition
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«Баварский зверь»: представлен 625-сильный седан BMW M5 Competition 

LiveCars.Ru 2 минуты назад
Фото: LiveCars.Ru
Баварская марка BMW официально представила более мощную версию «заряженного» седана M5 нового поколения F90. Производительный автомобиль получил название BMW M5 Competition и доработанный 4,4-литровый двигатель V8, отдачу которого увеличили до 625 лошадиных сил.
Как и предполагалось, мощность стокового мотора была на 25 л.с. — до 625 сил. При этом крутящий момент силового агрегата 4.4 V8 остался на прежнем уровне — 750 Нм. Благодаря дополнительной мощности «заряженный» седан BMW M5 Competition ускоряется с 0 до 100 км/ч за 3,3 секунды и с 0 до 200 км/ч за 10,8 секунды. По сравнению со стандартной моделью это улучшения на 0,1 и 0,3 секунды соответственно.
Новый BMW M5 Competition — это настоящий дикий зверь. Помимо всего прочего он также открывает новую стратегию производительности для подразделения BMW M. В оснащение модернизированного «заряженного» седана BMW M5 Competition входит 8-диапазонная автоматическая трансмиссия M Steptronic и фирменная система полного привода M xDrive, которая сочетается с активным M-дифференциалом (Active M Differential).
В компании рассказали, что седан BMW M5 Competition получил доработки, которые обеспечивают «еще более прямой ответ двигателя и немедленную передачу его мощности на трансмиссию». Кроме этого инженеры баварской марки доработали шасси и подвеску автомобиля. Дорожный просвет 625-сильной машины снизился на семь миллиметров.
Представленный автомобиль BMW M5 Competition также оснащён более жесткими пружинами и более прочным задним стабилизатором поперечной устойчивостью. Всё это вкупе призвано максимально увеличить производительность автомобиля.
Что касается дизайна. От «обычного» седана BMW M5 Competition отличается эксклюзивными чёрными акцентами, логотипами, набором уникальных 20-дюймовых кованных колёсных дисков, спортивной выхлопной системой с функцией M Sound Control, которая «создает потрясающий саундтрек».
Помимо этого, «заряженный» седан BMW M5 Competition получил специальные ремни безопасности, уникальные напольные коврики с фирменным логотипом и специально разработанную приборную панель, которая отображает надпись M5 Competition при запуске.
Серийное производство экстремального седана BMW M5 Competition стартует в июле 2018 года.
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