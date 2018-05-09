Ещё
Aston Martin приступает к созданию электрической подводной лодки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Aston Martin приступает к созданию электрической подводной лодки 

Hi-News.ru 32 минуты назад
Фото: Hi-News.ru
Электротранспорт все плотнее входит в нашу жизнь, но крупные компании зачастую могут удивить своими анонсами. К примеру, недавно производитель автомобилей премиум-класса Aston Martin заявил, что его новой моделью будет не автомобиль, а подводная лодка. Причем работать она будет на электричестве.
Для реализации задуманного Aston Martin объединяет усилия с производителем гражданских субмарин Triton. Новый проект получил название Project Neptune Sub, а инженеры компаний очень долгое время работали над «правильным балансом между гидродинамикой, стилем и роскошью». Дизайн корпуса напоминает лучшие автомобили Джеймса Бонда (а ведь большинство тачек английского спецагента были произведены именно Aston Martin). Как заявил креативный директор автоконцерна Мерик Ричман,
«Мы уделяем равное количество внимания как тем частям модели, которые на виду, так и тем, что скрыты под корпусом. Они не видны, но они оказывают влияние на восприятие конечного продукта в целом».
Скорость подлодки в режиме катера составит порядка 9,2 километра в час, которая будет значительно выше под водой. Сама подлодка вмещает 2 человека и может погрузится на глубину до 500 метров. Заряда аккумулятора хватит на 12 часов любования подводными просторами.
«Команда дизайнеров Aston Martin разработала три варианта стилей, каждый из которых предлагает уникальное сочетание цветов и отделки. Сотрудники Aston Martin будут и далее работать для еще большей персонализации субмарин».
Hi-News.ru: последние новости
Вулкан Килауэа заливает Гавайи лавой и крушит жилые дома Из Цюриха в Милан: тест-драйв обновленного Lexus NX Tesla представила долгожданный электромобиль Model 3
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина2
АвтоВАЗ решил поиграть с Tesla в «догонялки»12
Россияне сметают автомобили116
Какие требования ГИБДД можно не выполнять6
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение