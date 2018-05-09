Aston Martin приступает к созданию электрической подводной лодки

Электротранспорт все плотнее входит в нашу жизнь, но крупные компании зачастую могут удивить своими анонсами. К примеру, недавно производитель автомобилей премиум-класса Aston Martin заявил, что его новой моделью будет не автомобиль, а подводная лодка. Причем работать она будет на электричестве.

Для реализации задуманного Aston Martin объединяет усилия с производителем гражданских субмарин Triton. Новый проект получил название Project Neptune Sub, а инженеры компаний очень долгое время работали над «правильным балансом между гидродинамикой, стилем и роскошью». Дизайн корпуса напоминает лучшие автомобили Джеймса Бонда (а ведь большинство тачек английского спецагента были произведены именно Aston Martin). Как заявил креативный директор автоконцерна Мерик Ричман,

«Мы уделяем равное количество внимания как тем частям модели, которые на виду, так и тем, что скрыты под корпусом. Они не видны, но они оказывают влияние на восприятие конечного продукта в целом».

Скорость подлодки в режиме катера составит порядка 9,2 километра в час, которая будет значительно выше под водой. Сама подлодка вмещает 2 человека и может погрузится на глубину до 500 метров. Заряда аккумулятора хватит на 12 часов любования подводными просторами.

«Команда дизайнеров Aston Martin разработала три варианта стилей, каждый из которых предлагает уникальное сочетание цветов и отделки. Сотрудники Aston Martin будут и далее работать для еще большей персонализации субмарин».