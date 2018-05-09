Nissan Terrano Sport Edition за 1 222 000 рупий подготовили для Индии

Специальная версия японского SUV получает косметические изменения как снаружи, так и внутри. По технике — всё осталось без вмешательств.

Nissan выпустила специальную версию своего внедорожника Terrano под названием Sport Edition. Стоимость — 1 222 000 рупий. Машины Sport Edition предлагается с 1,5-литровым дизельным двигателем (85 л.с. и 200 Нм крутящего момента). Он стыкуется с механической коробкой передач в пять скоростей.

Снаружи Terrano Sport Edition выглядит ярче, чем простой «Террано». Автомобиль получает светодиодные дневные ходовые огни, которые оказались вмонтированы в решётку радиатора, красные полоски на кузове, контрастную чёрную крышу, пластиковые накладочки на колёсные арки.

Салон теперь отличается двухцветной отделкой: коричневая передняя панель и чёрные кресла с красными вышивками «Terrano». Особенные тут и напольные коврики.

Версия Sports Edition — это ещё 7,0-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы и многое другое.