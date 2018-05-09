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Обновлённый Kia Sportage: первые изображения
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Обновлённый Kia Sportage: первые изображения 

Карельские вести 53 минуты назад
Фото: Карельские вести
Недавно во время тестов фотошпионам попался рестайлинговый корейский кроссовер. Портал «Карельские Вести» представил, каким он получится.
Нынешнее поколение Sportage выпускается с 2015 года. Что изменится после обновления? Пока передняя и задняя часть тестовых образцов скрыта камуфляжем, однако сквозь него уже проглядывают некоторые черты. Прежде всего, изменится оптика: фары станут более современными, скорее всего, они будут сделаны в стилистике нового Ceed. Также наверняка другим сделают и передний бампер.
Основные отличия в задней части кроссовера опять-таки будут касаться оптики. На место трёх параллельных светодиодных полосок придёт одна, сделанная по контуру фонаря, и ещё одна горизонтальная по центру. Задний бампер, как и передний, должен обновиться.
В настоящее время в России Kia Sportage в самой доступной модификации 2.0 МТ (150 л.с.) с передним приводом можно приобрести за 1 279 900 рублей. Вариант с «автоматом» и полным приводом обойдётся в 1 574 900 руб. Дороже всего оценивается дизельная 185-сильная версия 2.0 CRDi в комплектации Premium — 2 149 900 рублей.
Кстати, недавно мы опубликовали большую статью о выборе Kia Rio третьего поколения за 500 000 рублей.
По материалам: www.kolesa.ru
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