Обновлённый Kia Sportage: первые изображения

Недавно во время тестов фотошпионам попался рестайлинговый корейский кроссовер. Портал «Карельские Вести» представил, каким он получится.

Нынешнее поколение Sportage выпускается с 2015 года. Что изменится после обновления? Пока передняя и задняя часть тестовых образцов скрыта камуфляжем, однако сквозь него уже проглядывают некоторые черты. Прежде всего, изменится оптика: фары станут более современными, скорее всего, они будут сделаны в стилистике нового Ceed. Также наверняка другим сделают и передний бампер.

Основные отличия в задней части кроссовера опять-таки будут касаться оптики. На место трёх параллельных светодиодных полосок придёт одна, сделанная по контуру фонаря, и ещё одна горизонтальная по центру. Задний бампер, как и передний, должен обновиться.

В настоящее время в России Kia Sportage в самой доступной модификации 2.0 МТ (150 л.с.) с передним приводом можно приобрести за 1 279 900 рублей. Вариант с «автоматом» и полным приводом обойдётся в 1 574 900 руб. Дороже всего оценивается дизельная 185-сильная версия 2.0 CRDi в комплектации Premium — 2 149 900 рублей.

Кстати, недавно мы опубликовали большую статью о выборе Kia Rio третьего поколения за 500 000 рублей.

По материалам: www.kolesa.ru