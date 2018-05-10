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Назван район с самой чистой водой в Екатеринбурге
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Назван район с самой чистой водой в Екатеринбурге 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Специалисты МУП «Водоканал» признали воду в Кировском районе самой чистой.
По данным пресс-службы «Водоканала», каждые сутки специалисты исследуют более двух с поливной тысяч проб на 80 показателей качества. Пробы отбираются из поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также в процессе водоподготовки, на выходе с фильтровальных станций и в контрольных точках сети города.
В апреле в Кировском районе специалисты зафиксировали рекордно низкий показатель «цветности» — он составил 7, 92 град при нормативе 20,00 град. Среднее значение «цветности» по Екатеринбургу — 9, 19 град.
Воду с самым низким содержанием железа зафиксировали в распределительной сети Чкаловского района — 0,071 мг на литр при нормативе 0,3 мг.
Меньше всего марганца оказалось в Орджоникидзевском районе — 0,085 мг на литр при допустимом значении 0,5 мг на литр.
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