Назван район с самой чистой водой в Екатеринбурге

Специалисты МУП «Водоканал» признали воду в Кировском районе самой чистой.

По данным пресс-службы «Водоканала», каждые сутки специалисты исследуют более двух с поливной тысяч проб на 80 показателей качества. Пробы отбираются из поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также в процессе водоподготовки, на выходе с фильтровальных станций и в контрольных точках сети города.

В апреле в Кировском районе специалисты зафиксировали рекордно низкий показатель «цветности» — он составил 7, 92 град при нормативе 20,00 град. Среднее значение «цветности» по Екатеринбургу — 9, 19 град.

Воду с самым низким содержанием железа зафиксировали в распределительной сети Чкаловского района — 0,071 мг на литр при нормативе 0,3 мг.

Меньше всего марганца оказалось в Орджоникидзевском районе — 0,085 мг на литр при допустимом значении 0,5 мг на литр.