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Nissan выпустит ограниченную партию Kicks Fan Edition исключительно для Мексики
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Nissan выпустит ограниченную партию Kicks Fan Edition исключительно для Мексики 

Car.ru 34 минуты назад
Фото: Car.ru
Nissan Kicks, один из самых продаваемых внедорожников в Мексике, получил специальное издание Fan Edition.
К сегодняшнему дню компания продала чуть более 34 тысяч экземпляров модели на рынке Мексики (с 2016-го года). Закрепить успех намерены при помощи выпуска специального издания Fan Edition. Как это часто и бывает, основные изменения связаны чисто с эстетикой.
Nissan Kicks Fan Edition основан на комплектации Advance. Машины решено предложить в двухцветном исполнении: с белой крышей и синим кузовом.
Изменения есть и в интерьере, где синие акценты тоже присутствуют. Плюс отметим руль в коже, мультимедиа с тачскрин-экраном. Nissan Kicks Fan Edition, вероятно, посвящён футбольным болельщикам. Впрочем, этого официально не подтвердили.
Под капотом мы находим 1,6-литровый двигатель, который обеспечивает отдачу в 118 лошадиных сил. Трансмиссия безальтернативна — это 5-ступенчатая МКП. Привод — только передний. За безопасность отвечают ABS и EBD, ISOFIX. Датчики парковки имеются.
Nissan Kicks Fan Edition будет выпущен тиражом лишь в 400 единиц. Цена — 333 500 песо.
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