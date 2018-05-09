Nissan выпустит ограниченную партию Kicks Fan Edition исключительно для Мексики

Nissan Kicks, один из самых продаваемых внедорожников в Мексике, получил специальное издание Fan Edition.

К сегодняшнему дню компания продала чуть более 34 тысяч экземпляров модели на рынке Мексики (с 2016-го года). Закрепить успех намерены при помощи выпуска специального издания Fan Edition. Как это часто и бывает, основные изменения связаны чисто с эстетикой.

Nissan Kicks Fan Edition основан на комплектации Advance. Машины решено предложить в двухцветном исполнении: с белой крышей и синим кузовом.

Изменения есть и в интерьере, где синие акценты тоже присутствуют. Плюс отметим руль в коже, мультимедиа с тачскрин-экраном. Nissan Kicks Fan Edition, вероятно, посвящён футбольным болельщикам. Впрочем, этого официально не подтвердили.

Под капотом мы находим 1,6-литровый двигатель, который обеспечивает отдачу в 118 лошадиных сил. Трансмиссия безальтернативна — это 5-ступенчатая МКП. Привод — только передний. За безопасность отвечают ABS и EBD, ISOFIX. Датчики парковки имеются.

Nissan Kicks Fan Edition будет выпущен тиражом лишь в 400 единиц. Цена — 333 500 песо.