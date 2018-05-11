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Российский ТОП-10 в апреле
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Российский ТОП-10 в апреле 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Согласно отчетов автоаналитиков "Автостата" за прошлый месяц, лидером популярности на авторынке Российской Федерации назван KIA Rio.
Первенство автомоделью завоевано не впервые. Всего россияне приобрели 8525 автомобилей указанной марки (-5%).
За лидером следует отечественная автомодель — LADA Vesta. Машина пришлась по вкусу 7786 российским автолюбителям (+26%).
"Бронза" досталась Hyundai Creta, который в том числе является лидером продаж в сегменте SUV. Его показатель — 5933 реализованных в апреле машин (+30%).
Если же рассматривать авторынок РФ в разрезе автобрендов, то тут конечно желтая майка лидера у отечественного АВТОВАЗа. Апрельские продажи автобренда составили 30712 экземпляров (+17%).
Корейский автобренд KIA занимает вторую позицию. Такие автомодели стали выбором 19591 россиянина (+22%). Крайний в тройке — другой автобренд из Кореи — Hyundai. Его автомодели приобрели в России 15863 раза (+16%).
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