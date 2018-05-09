BMW M5 Competition: когда драйв не знает никаких границ

BMW представила официально M5 Competition — мощнейший седан с мотором в 625 «кобыл».

Почти 40 процентов всех M5 предыдущего поколения, проданных по миру, шло с пакетом M Competition. Неудивительно, что наимощнейшего варианта M5 нового поколения тоже с огромным нетерпением ждали. Ракета!

Как и говорилось, под капотом остался 4,4-литровый biturbo V8 от «обычного» M. Впрочем, под M5 Competition специально инженеры модифицировали двигатель: стало 625 лошадиных сил. Крутящий момент не изменился (750 Нм). С места до 100 километров в час спортседан разгоняться умудряется за 3,3 секунды. Сами понимаете, насколько машина быстра.

Трансмиссия здесь идёт 8-скоростная M Steptronic. Она предназначена для «переваривания» поистине колоссальной мощности. Водитель, кстати, может вручную переключать передачи при помощи подрулевых лепестков. Active M Differential — ещё одна классная штуковина, нацеленная на спорт и только спорт.

M5 Competition и едет превосходно, и звучит отменно. Так, BMW ставит на автомобиль выхлоп с функцией M Sound Control, позволяющей настраивать его «голос». Звук — просто песня.

Глянцевые чёрные акценты тут повсюду. Если мы говорим про кузов. В салоне появляются чёрные ремни безопасности, а при пуске мотора в комбинации приборов появляется надпись — M5 Competitionа. Особые напольные коврики с логотипом M5 дополняют картину.

Колёса выбрали 20-дюймовые. Подвеска делает этот суперскоростной M5 Competition на семь миллиметров ниже, нежели стандартный M5. В BMW переработали и стабилизатор поперечной устойчивости, поставили пружины жёстче.