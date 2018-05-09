Ещё
BMW M5 Competition: когда драйв не знает никаких границ
Далее:
Читайте также:
Ещё

BMW M5 Competition: когда драйв не знает никаких границ 

Car.ru 51 минуту назад
Фото: Car.ru
BMW представила официально M5 Competition — мощнейший седан с мотором в 625 «кобыл».
Почти 40 процентов всех M5 предыдущего поколения, проданных по миру, шло с пакетом M Competition. Неудивительно, что наимощнейшего варианта M5 нового поколения тоже с огромным нетерпением ждали. Ракета!
Как и говорилось, под капотом остался 4,4-литровый biturbo V8 от «обычного» M. Впрочем, под M5 Competition специально инженеры модифицировали двигатель: стало 625 лошадиных сил. Крутящий момент не изменился (750 Нм). С места до 100 километров в час спортседан разгоняться умудряется за 3,3 секунды. Сами понимаете, насколько машина быстра.
Трансмиссия здесь идёт 8-скоростная M Steptronic. Она предназначена для «переваривания» поистине колоссальной мощности. Водитель, кстати, может вручную переключать передачи при помощи подрулевых лепестков. Active M Differential — ещё одна классная штуковина, нацеленная на спорт и только спорт.
M5 Competition и едет превосходно, и звучит отменно. Так, BMW ставит на автомобиль выхлоп с функцией M Sound Control, позволяющей настраивать его «голос». Звук — просто песня.
Глянцевые чёрные акценты тут повсюду. Если мы говорим про кузов. В салоне появляются чёрные ремни безопасности, а при пуске мотора в комбинации приборов появляется надпись — M5 Competitionа. Особые напольные коврики с логотипом M5 дополняют картину.
Колёса выбрали 20-дюймовые. Подвеска делает этот суперскоростной M5 Competition на семь миллиметров ниже, нежели стандартный M5. В BMW переработали и стабилизатор поперечной устойчивости, поставили пружины жёстче.
BMW M5 Competition начнут серийно производить уже в июле. Наберёмся терпения. А кто-то и подкопить успеет.
Car.ru: последние новости
Открылись некоторые подробности о новом кроссовере Volkswagen для России Volvo переходит на Android Новая Toyota Supra стала достоянием фотошпионов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина2
АвтоВАЗ решил поиграть с Tesla в «догонялки»12
Какие требования ГИБДД можно не выполнять6
Россияне сметают автомобили120
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД175
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение