Volkswagen Golf получил две спецверсии

Постройкой особых исполнений хот-хэтча и универсала занимались студенты-инженеры из Вольфсбурга и Цвиккау.

Публичная премьера новинок на базе модели Volkswagen Golf состоялась сегодня на 37-й встрече любителей GTI. Она проходит на берегу озера Вёртер-Зе ежегодно, туда съезжаются десятки тысяч автоэнтузиастов. Построенные студентами проекты получили название Golf GTI Next Level и Golf Estate TGI Gmotion. Первый разработали в Вольфсбурге, а второй в Цвиккау.

Теперь подробнее о самих автомобилях. Начнем с Golf GTI Next Level: двухлитровую бензиновую «турбочетверку» серии EA888, сочетающуюся с семискоростной коробкой передач с двойным сцеплением, в этой версии форсировали до 411 л.с. Уникальный GTI покрасили в стандартные цвета — бело-серебристый металлик и глубоко черный с перламутровым эффектом в задней части. Поверх покраски нанесена контрастная графика ручным способом. Кстати, обвес и внутренняя часть кованых колес тоже красилась вручную.

Экстерьер и интерьер автомобиля проектировался на графических станциях, в том числе, мультимедийная установка, располагающаяся за передними креслами двухместного хэтчбека. Ряд элементов, спроектированных с помощью CAD-программ, был в дальнейшем распечатан на 3D-принтере. Еще студенты разработали специальное предложение для управления электроприводом открытия закрытия двери грузового отсека, выдвижного ЖК-монитора и светодиодной подсветки днища.

Второй автомобиль под названием Golf Estate TGI Gmotion оснащен полуторалитровым двигателем, работающим на натуральном газе в сочетании с семискоростным «роботом» с двойным сцеплением и системой полного привода. В этом автомобиле студенты постарались совместить спортивный характер, элегантность и внедорожные способности. Gmotion призван показать, что альтернативные силовые установки могут подойти не только для семейного, но и для коммерческого использования.

Шоукар покрасили в матовые и глянцевые цвета. Вся декоративная отделка интерьера получила хромовое покрытие, а спортивные кресла красную декоративную прострочку, «сотовую» сшивку и вышитые логотипы Gmotion. Автомобиль укомплектовали коиловер-подвеской с возможность занижения дорожного просвета на 40 мм и четырехпоршневыми тормозами, а днище и выпускная система были адаптированы под полный привод.

Напомним, там же на берегу озера Вёртер-Зе в Австрии дебютирует новый Volkswagen Golf GTI TCR с 290-сильным мотором.

По материалам: www.kolesa.ru