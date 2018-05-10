UPS разрабатывает собственные электрические грузовики

Логистическая компания UPS разрабатывает новые электрогрузовики

UPS заявляет, что активно ищет способы снизить свою зависимость от ископаемого топлива и инвестировала с 2009 года уже более 750 миллионов долларов в разработку высокотехнологичных машин на альтернативном топливе. Так, на данный момент компания использует почти 700 гибридов на дорогах в Европе и США, а также более 300 полностью электрических машин.

Теперь же логистический гигант, сотрудничая с британским стартапом Arrival, намерен создать парк из 35 модульных электрических доставочных фургонов, передает The Verge. По словам компании, она ожидает запустить новые машины в использование в Лондоне и Париже до конца текущего года.

Пока о новых электрогрузовиках UPS доступно мало информации. Известно лишь, что машины получат высокотехнологичные дисплеи, системы помощи водителю Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), а запас хода составит около 240 километров.