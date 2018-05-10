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UPS разрабатывает собственные электрические грузовики
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Логистическая компания UPS разрабатывает новые электрогрузовики 

Популярная механика 37 минут назад
Фото: Популярная механика
UPS заявляет, что активно ищет способы снизить свою зависимость от ископаемого топлива и инвестировала с 2009 года уже более 750 миллионов долларов в разработку высокотехнологичных машин на альтернативном топливе. Так, на данный момент компания использует почти 700 гибридов на дорогах в Европе и США, а также более 300 полностью электрических машин.
Теперь же логистический гигант, сотрудничая с британским стартапом Arrival, намерен создать парк из 35 модульных электрических доставочных фургонов, передает The Verge. По словам компании, она ожидает запустить новые машины в использование в Лондоне и Париже до конца текущего года.
Пока о новых электрогрузовиках UPS доступно мало информации. Известно лишь, что машины получат высокотехнологичные дисплеи, системы помощи водителю Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), а запас хода составит около 240 километров.
В декабре прошлого стало известно, что UPS оформила крупный предзаказ на электрические грузовики Tesla Semi — компания предзаказала 125 машин.
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