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BMW презентовала в России M5 Competition
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BMW презентовала в России M5 Competition 

Daily-Motor 23 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Компания BMW презентовала на рынке Российской Федерации новый спортивный автомобиль, который получил название M5 Competition. Дилеры уже объявили о старте приёма заказов на машину.
Под капотом у спорткара находится мотор объёмом в 4.4 литра и отдачей в шестьсот двадцать пять лошадиных сил. Кроме того, производитель значительно перенастроил шасси и обещает, что каждый покупатель точно оценит все инновационные преимущества спортивного автомобиля.
В конструкции установлена особая выпускная система спортивного типа, которая характеризуется соответствующим звуковым эффектом. Во время набора скорости автомобилист может почувствовать себя настоящим профессиональным гонщиком именно благодаря работе этой системы. Кроме того, произошли и внешние изменения. К примеру, дверные ручки теперь окрашены под цвет автомобиля, появилось спортивное обрамление радиаторной решётки, были установлены накладки на боковые зеркала, а также задний спойлер.
В интерьере спортивной машины будут коврики с фирменным логотипом, на экране панели появится соответствующая надпись, говорящая о модификации, а ремни безопасности будут окрашены в фирменные цвета.
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