В Казахстане будут выпускать не все модели УАЗ

Появилась новая информация о выпуске внедорожников Ульяновского завода на территории соседнего государства. О том, что в Казахстане в 2018 году будет запущена сборка моделей УАЗ стало известно осенью прошлого года. Тогда сообщалось, что производство начнется сразу на двух площадках — на предприятии «Азия Авто» в Усть-Каменогорске и заводе-филиале СЕМАЗ в городе Кокшетау.

«Решение начать сборку автомобилей УАЗ связано с льготами, которые распространяются на автомобили, собранные в Республике Казахстан. С 1 января 2018 года на подобные машины возобновится действие льготы по НДС (12%)», — сообщал релиз УАЗа. Производитель также отметил, что на автомобили местной сборки при регистрации не применяется утилизационный сбор и они попадают под действие «преференций госзакупщиков». Кроме того, у местных покупателей появится возможность оформить льготный кредит на автомобиль и воспользоваться программой утилизации.

Ранее сообщалось, что в Казахстане на конвейер встанут внедорожники Патриот и Хантер, а также классические коммерческие модели марки, тогда как модели Пикап и Хантер будут поставляться в готовом виде. Сейчас же появилась информация, что будет выпускаться все семейство Патриот, включая Пикап и Профи, тогда как от «Буханки» было принято решение отказаться. Планы на Хантер не изменились — его тоже будут выпускать. По предварительной информации, производство начнется в августе-сентябре текущего года.

Кстати, местные издания сообщали в прошлом месяце, что в Казахстане будет налажен выпуск еще одного пикапа, который может стать конкурентом модели УАЗа. Речь идет о китайском JAC T6, а его сборка будет осуществляться в Костанае. Предполагается, что он поступит в продажу в конце мая по цене 7-8 миллионов тенге. Для сравнения, УАЗ Пикап стоит в Казахстане от 6,1 миллиона тенге. Напомним, в конце апреля УАЗ представил экспедиционную версию Патриота. Правда, пока неизвестно, будет ли она выпускаться в Казахстане. По материалам: www.kolesa.ru