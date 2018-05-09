Выбор авто с пробегом: джип за двести

Вторичный рынок предлагает за указанную сумму весьма ограниченный выбор праворульных машин с серьёзным пробегом. Есть ещё отечественные УАЗы и «Нивы» — но не в этот раз. Сегодня рассмотрим три компактных японских изделия — Suzuki Escudo, Honda HR-V Toyota RAV4, как же без него. Автомобили получат оценки по 5-балльной шкале в пяти категориях.

1. Свежесть

Экземпляры Suzuki Escudo в нашем бюджете предлагаются с большим разбегом годов выпуска, но можно найти и 1995–1996 годы. Как ни крути, «двадцатилетка», 3 балла.

Honda HR-V будет посвежее, 1999–2000 годы, ещё не пройдёт ключевой рубеж. 4 балла.

Toyota RAV4 окажется первого поколения, 1995–1996 годов выпуска. 3 балла.

2. Внешний вид «Эскудик» всегда был забавным приятным автомобильчиком с квадратным дизайном. Сейчас он смотрится утилитарно, «вне времени», разве что фары и вся передняя часть выглядят совсем детскими и наивными. 4 балла.

Honda HR-V со своим заостренным рыбьим носом была в своё время, может быть, новаторским экспериментом, но сейчас её «лицо» совсем невыразительно. Задняя часть ещё более-менее, в целом же автомобиль какой-то негармоничный, 3 балла.

Первый Toyota RAV4, особенно в трёхдверном исполнении, похож на лягушонка — те же наивные фары, небольшие размеры. Но в целом кузов имеет правильные пропорции, отторжения не вызывает. 4 балла.

3. Салон

Escudo может быть трёхдверным, но можно найти и более просторный пятидверный вариант. Внутри здесь царство прямых линий, опущенная передняя панель с вместительной полкой, множество ниш. Окна большие, обзорность хорошая. Escudo крупнее своих соперников — 4200 мм длины. 4 балла.

Honda HR-V тоже есть в пятидверном исполнении, передняя панель здесь выглядит более современно, салон довольно просторный по ширине, но потолок низкий. По длине автомобиль самый маленький — 3995 мм. В целом интерьер не отбрасывает вас в совсем уж древнюю эпоху. 4 балла.

Toyota RAV4, как и соперники, аналогично имеет два варианта исполнения. В большом кузове длина автомобиля составляет 4115 мм. Интерьер выполнен в старых традициях 90-х годов, огромные дверные ручки, «джиперская» передняя панель с полкой. 4 балла.

4. Ходовые качества

Escudo всегда оснащён полным приводом, в этом плане вам не придется мучиться, стоя перед выбором хорошо сохранившегося, но переднеприводного автомобиля. На Suzuki всегда можно быть уверенным в его внедорожных возможностях — сзади неразрезной мост, передний мост жёстко подключаемый, есть понижающая передача, клиренс 20 сантиметров. На вторичке Escudo представлены в основном с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л.с., но есть и более мощные 2-литровые машины со 140 «лошадями». Автомат — гидротрансформатор. 5 баллов.

Honda HR-V на вторичке предлагается с 1,6-литровым двигателем, который выдает 105 сил. Привод может быть передним или полным, на основе муфты, подключающей заднюю ось при пробуксовке. Даже на полном приводе коробка здесь вариаторная. Клиренс автомобиля — 17,5 сантиметра, особо далеко в грязь не заедешь, да и обзор пониже, чем у Escudo. 4 балла.

Toyota RAV4 всегда с 2-литровым двигателем мощностью 135 л.с., полный привод здесь тоже на основе муфты. Клиренс 20 сантиметров, в принципе машина проедет почти во всех сложных дорожных условиях. Автомат — классический, гидротрансформаторный. 5 баллов.

5. Техническая часть

Владельцы Escudo жаловались на утечки жидкости из системы охлаждения, протечки гидроусилителя руля, трещины выпускного коллектора. В целом машина считается довольно надёжной, с крепкой подвеской, с долго ходящим автоматом. 4 балла.

Вариатор Honda HR-V не самый худший среди коробок такого типа, но его износ идёт быстрее классического автомата. Возможно, в таком возрасте вариатор будет уже заменён или отремонтирован, но в любом случае это дополнительная «зона риска». Может выходить из строя задний редуктор, а 105-сильный двигатель, который надо постоянно раскручивать до высоких оборотов, начинает «подъедать» масло. 3 балла.

RAV4 тоже может досаждать различными проблемами — стук в рулевой рейке, угар моторного масла, гремящий пластик в салоне. Однако по совокупности возникающих поломок и отказов автомобиль привлекает своей надёжностью и ремонтопригодностью, не зря он стоит немного дороже конкурентов тех же годов выпуска. 5 баллов.

Итоговая оценка: Suzuki Escudo — 4 балла Honda HR-V — 3,6 балла Toyota RAV4 — 4,2 балла

Итак, в этом состязании преимущество получил всё-таки старый добрый RAV4. А читатели НГС могут сделать свой выбор в голосовании или рассказать о других автомобилях в комментариях.

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