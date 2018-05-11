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Названы пять лучших кроссоверов российского рынка
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Названы пять лучших кроссоверов российского рынка 

РИА «ВистаНьюс» 46 минут назад
Пол словом «лучших» подразумеваются кроссоверы, которые больше всего интересуют россиян, лучше всего продаются в стране, и приносят дилерам больше всего выручки. Рейтинг составлен экспертами по итогам января-марта текущего года.
В качестве самого «кассового» кроссовера в России признан Hyundai Creta. В первом квартале нынешнего года он разошелся по стране тиражом в 15 227 единиц, принеся дилерам выручку в 16 млрд рублей.
Вторую строчку рейтинга занял Volkswagen Tiguan. Дилеры продали в России 6 666 экземпляров кроссовера с выручкой в 11,68 млрд рублей.
На третьем место оказался кроссовер Toyota RAV4. Машина разошлась по стране тиражом в 6 262 экземпляра, принеся дилерам 11,57 млрд рублей.
Четвертым в ТОП-5 оказался KIA Sportage. За январь-март он разошелся по России в количестве 6 463 единицы с выручкой в 9,66млрд рублей.
Аутсайдером пятерки стал вседорожник Toyota Land Cruiser. Жители России купили 3 275 единиц данной модели на сумму в 9,5 млрд рублей. В десятке также оказались Nissan X-Trail (4 960 ед., 7,94 млрд), Renault Kaptur (6 210 ед., 7,61 млрд), Mazda CX-5 4 398 ед., 7,5 млрд) Renault Duster (8 637 ед., 7,45 млрд) и Mitsubishi Outlander (4 308 ед., 7,11 млрд). Общая выручка, полученная дилерами от продажи кроссоверов в России за январь-март, составила 258,2 млрд рублей.
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