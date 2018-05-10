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Серийный электрический кроссовер Audi e-tron представят 30 августа
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Серийный электрический кроссовер Audi e-tron представят 30 августа 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Компания Audi объявила дату презентации своего первого полностью электрического кроссовера. Как сказано в официальном пресс-релизе, серийный Audi e-tron будет полностью рассекречен 30 августа 2018 года на саммите, который пройдёт в бельгийском Брюсселе. В Бельгии также будет налажено производство модели.
Напомним, предсерийный Audi e-tron представили на автосалоне в Женеве. Первый электрический кроссовер марки оснащается литий-ионными аккумуляторами на 95 кВтч — на одной зарядке можно будет проехать до 400 км (по циклу WLTP).
Перезарядить аккумуляторы можно будет всего за 30 минут, но для этого потребуется зарядная станция на 150 кВт, которых сейчас очень мало, но к 2020-му году их должно быть уже порядка 400 — на европейских автомагистралях они будут располагаться через каждые 120 км.
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