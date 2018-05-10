Названы самые быстрые серийные автомобили Нюрбургринга

Самые быстрые серийные автомобили Нюрбургринга

Не секрет, что Нюрбургринг является святым Граалем для автомобильных энтузиастов. Мало того, «Северная петля» — это то место, где проводятся одни из лучших гонок в мире, а также место, где все мировые производители бьются за рекордные секунды.

Также известно, что Nurburgring Nordschleife, несмотря на некоторые доработки из соображений безопасности, по-прежнему остается самым требовательным гоночным треком в мире. Кроме этого, «Зелёный Ад» используется обычными автолюбителями, для проверки собственных возможностей.

Автодром Нюрбургринг также помогает ведущим автомобильным компаниям с гордостью демонстрировать то, на что способны их новые продукты в воображаемом чемпионате с неписаными правилами. Стоит напомнить, что абсолютный рекорд Нюрбургринга был установлен в 1983 году: Штефан Беллоф промчался по кольцу «Зеленого Ада» со временем 6:11,13. Правда, этот результат был показан на гоночной машине Porsche 956.

Сегодня же речь пойдёт не о спортивных машинах, а о тех автомобилях, которые выпускаются (выпускались) серийно и доступны (были доступны) для покупки. Если круг Nurburgring Nordschleife — это то, что почти все автопроизводители считают эталоном скорости, это на самом деле самые быстрые серийные автомобили в мире. Итак. Топ-10 самых быстрых серийных автомобилей Нюрбургринга.

Dodge Viper ACR-E (7:01.30)

Открывает нашу быструю десятку американский спорткар Dodge Viper ACR-E, оснащённый эффектным и эффективным аэродинамическим пакетом, а также 650-сильным двигателем. Несмотря на все плюсы, этот автомобиль не сумел преодолеть 7-минутный барьер прохождения круга на Nurburgring Nordschleife.

Lamborghini Aventador LP750-4 SV (6:59.73)

Lamborghini Aventador LP750-4 SV — это первый автомобиль итальянской компании в рейтинге топ-10 самых быстрых серийных автомобилей Нюрбургринга. Купе оснащено 750-сильным мотором и системой полного привода.

Porsche 918 Spyder (6:57.00)

Как известно, отдача гибридной силовой установки модели Porsche 918 Spyder превышает 880 лошадиных сил. Также известно, что на протяжении долгого времени Porsche 918 Spyder был бесспорным королем Porsche на Нюрбургринге, пока не появилось купе Porsche 911 GT2 RS.

Porsche 911 GT3 RS (6:56.40)

А вот и ещё один представитель премиальной немецкой марки. В действительности, как отмечают эксперты, купе Porsche 911 GT3 RS показало очень впечатляющее время на «Северной петле», лишь немного уступив своему «старшему брату» Porsche 911 GT2 RS.

Radical SR8 (6:56.08)

Автомобили компании Radical очень быстры, что доказывает их место в рейтинге «самые быстрые машины Нюрбургринга». Модель Radical SR8 показала блестящее зачётное время в 2015 году.

Lamborghini Huracan Performante (6:52.01)

Экстремальное купе Lamborghini Huracan Performante показало рекордное время прохождения «Северной петли» Нюрбургринга осенью прошлого года. Напомним, что итальянский суперкар оснащён 640-сильным двигателем.

Radical SR8 LM (6:48.00)

Справедливости ради, скажем, что машина Radical SR8 LM — это почти гоночный автомобиль с 460-сильным мотором, но он фактически одобрен для езды по дорогам общего пользования в Великобритании. Именно поэтому мы считаем, что этого достаточно, чтобы включить Radical SR8 LM в этот список.

Porsche 911 GT2 RS (6:47.30)

Третий представитель, вероятно, самого успешного бренда. Как известно, экстремальное купе Porsche 911 GT2 RS нового поколения оснащается 700-сильным мотором, крутящий момент которого составляет 750 Нм.

NIO EP9 (6:45.90)

Этот случай немного особенный, так как NIO EP9 — это 100-процентный электрический автомобиль (более 1300 л.с.). Кроме того, запись рекордного заезда официально не подтверждена, и информация основана исключительно на видео, предоставленном производителем.

McLaren P1 LM (6:43.02)

Экстремальное купе McLaren P1 LM было изготовлено ограниченным тиражом в пять единиц. Как известно, этот суперкар происходит от гоночного автомобиля McLaren P1 GTR.