Jeep Wrangler 2.0L Turbo получит экономичный двигатель

Мотор, установленный на Jeep Wrangler образца 2018 года, даст владельцу ощутимую финансовую экономию.

Если говорить о двухдверном представителе Jeep, то машина может похвастаться двигателем с турбонаддувом объемом в 2 литра. При езде в городских условиях тратится 1 галлон топлива на 23 мили и 25 миль на шоссе.

Четырехдверный вариант имеет показатели 22 и 24 мили в расчете на один галлон, соответственно. Однако экономия не такая ощутимая, как это видится на первый взгляд.

Дело в том, что устанавливаемый мотор требует для себя более качественного бензина. Поэтому владелец понесет дополнительные затраты на топливе.

Машина поставляется с двигателем в 2 литра с типом цилиндра V4 или V6. Данные моторы способны развивать мощность в 268 и 285 лошадиных сил.

Кроме того, для шестицилиндрового двигателя доступна механическая коробка передач в 6 ступеней. Допускается установить и автомат на 8 позиций.

По цене линейка Jeep Wrangler 2018 года стартует от 27 тысяч долларов. Wrangler Unlimited Rubicon обойдется своему владельцу в 57 300 USD.