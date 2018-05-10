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Wrangler 2018 получит экономичный двигатель
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Wrangler 2018 получит экономичный двигатель 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Мотор, установленный на Jeep Wrangler образца 2018 года, даст владельцу ощутимую финансовую экономию.
Если говорить о двухдверном представителе Jeep, то машина может похвастаться двигателем с турбонаддувом объемом в 2 литра. При езде в городских условиях тратится 1 галлон топлива на 23 мили и 25 миль на шоссе.
Четырехдверный вариант имеет показатели 22 и 24 мили в расчете на один галлон, соответственно. Однако экономия не такая ощутимая, как это видится на первый взгляд.
Дело в том, что устанавливаемый мотор требует для себя более качественного бензина. Поэтому владелец понесет дополнительные затраты на топливе.
Машина поставляется с двигателем в 2 литра с типом цилиндра V4 или V6. Данные моторы способны развивать мощность в 268 и 285 лошадиных сил.
Кроме того, для шестицилиндрового двигателя доступна механическая коробка передач в 6 ступеней. Допускается установить и автомат на 8 позиций.
По цене линейка Jeep Wrangler 2018 года стартует от 27 тысяч долларов. Wrangler Unlimited Rubicon обойдется своему владельцу в 57 300 USD.
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