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BMW X7 уже дают на тест-драйв (Видео)
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BMW X7 уже дают на тест-драйв (Видео) 

Allroader.ru 46 минут назад
Фото: Allroader.ru
Сказать, что флагманский немецкий внедорожник BMW X7 уже давно не секрет — это значит не сказать ничего. Мы уже столько раз видели шпионские фото этого роскошного SUV, да и сам производитель не держал в тайне свою новинку, постоянно раскрывая все новые подробности. Во всей красе перед публикой огромный семейный кроссовер предстанет в ноябре этого года, но некоторым американским журналистам уже удалось провести тест-драйв X7.
В весьма детальном 40-минутном видео ребята из издания Autogehful рассказывают о модели, правда салон автомобиля все еще прячется под камуфляжем. Тем не менее, о салоне БМВ Х7 мы можем судить по более ранним шпионским материалам. Сборка тестовых партий Х7 стартовала в Южной Каролине на заводе в городке Спартенберг еще в декабре прошлого года, и образец на видео как раз из первых предсерийных образцов.
https://youtu.be/rNTHzPoKokg
В потоке БМВ Х7 будет выделяться своими поистине огромными размерами, имея целых 5.1 м в длину. Ширина полноразмерного SUV составляет 2.02 м, высота 1.8 м, а длина колесной базы 3.01 м. Таким образом, если сравнивать автомобиль с нынешним топовым предложением компании BMW X5, то новинка оказалась длиннее на 200 мм, шире на 80 мм и выше на 40 мм. В основе внедорожника лежит современная платформа баварцев CLAR, а его конкурентами станут Mercedes GLS и Range Rover.
На старте продаж под капотом Х7 будет установлен доработанный бензиновый 4.4 V8, а в Европе появится еще и 3.0-литровый дизель. Также ожидается появление гибридной модификации с системой, объединяющей 2.0-литровый ДВС и электромотор.
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