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Новый Ford Explorer создан специально для любителей путешествий
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Новый Ford Explorer создан специально для любителей путешествий 

Волга Ньюс 36 минут назад
Фото: Волга Ньюс
Новый дизайн
Выразительная хромированная решетка радиатора, измененная форма передних светодиодных противотуманных фар, дополнительные хромированные молдинги по периметру кузова — все это не позволит вам остаться на дороге незамеченным.
Интеллектуальный полный привод
Система адаптации к дорожным условиям (Terrain Management System) дает возможность подобрать самые эффективные настройки автомобиля и увеличить сцепление с дорогой в зависимости от типа поверхности. К вашим услугам пять режимов работы, приспособленных к отдельным видам покрытия: «нормальный режим», «грязь/колея», «песок», «трава/гравий/снег», «помощь при спуске с горы».
Мультиконтурные сиденья
В комфортном мультиконтурном кресле Ford Explorer с функцией массажа можно преодолеть без устали сотни километров. Мультиконтурные сиденья обеспечат дополнительную опору, чтобы вы чувствовали себя за рулем удобно вне зависимости от продолжительности поездки.
Надежный двигатель
Атмосферный двигатель 3.5 л. V6 249 л. с. специально адаптирован для работы на бензине марки АИ-92. Использование этого топлива никак не отразится на износе деталей и технологических возможностях вашего внедорожника.
Впечатляющий размер
7 полноценных мест, включая водительское, в базовой комплектации и внушительный объем багажного отделения — до 2 313 л. со сложенными вторым и третьим рядами — оптимальный вариант для путешествий всей семьей. Электропривод складывания третьего ряда сидений обеспечит комфортную трансформацию салона.
Новые технологии
Система дистанционного запуска от Ford позволит завести и заглушить автомобиль на расстоянии до 100 метров не выходя из дома. Нажмите комбинацию кнопок на ключе — и система автоматически запустит двигатель на заданное время.
Aдаптивный круиз-контроль поддерживает заданную скорость и установленную дистанцию до впереди идущего автомобиля.
Аудиосистема класса premium от SONY, а это 12 динамиков и сабвуфер общей мощностью 390 ватт, позволит наслаждаться любимой музыкой в превосходном качестве.
Дополнительный USB-разъем решит проблему подзарядки устройств с креплением на лобовом стекле, например, видеорегистратора.
Система «hands-free» облегчит открывание багажника, если руки заняты: достаточно провести ногой под задним бампером — и он откроется.
Адаптирован для России
Ford Explorer идеально адаптирован к российским условиям. Вы будете чувствовать себя максимально комфортно независимо от погодных условий и дорожного покрытия.
После приобретения автомобиля у официального дилера Самара-Авто Юг он получает профессиональное гарантийное и сервисное обслуживание в соответствии с международными стандартами.
Для дополнительной экономии доступны программы утилизации и Trade-in.
Записывайтесь на тест-драйв обновленного Ford Explorer и знакомьтесь со своим новым внедорожником.
Официальный дилер FORD «Самара-Авто Юг», г. Самара, Южное шоссе, 10а, тел. (846) 33 11 444  На правах рекламы
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