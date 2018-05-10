Тест-драйв Mercedes-Benz GLC Coupe: Крутая идея

Модельные ряды современных производителей — сплошь поиски да метания: классических седанов и хэтчей все меньше, зато тут купе, там кроссовер, а еще дальше — микс этих двух типов кузова, кроссовер из кроссовера… Mercedes-Benz с моделью CLS задал моду купеподобным

седанам, а вот в случае с купеобразными кроссоверами долго запрягал. Но поехал быстро.

Сегодня у нас на тесте — GLC Coupe в средней комплектации с самым

скромным бензиновым двигателем в версии GLC250 Coupe. Автомобиль на некоторых рынках продается даже лучше, чем классический GLC, хоть и стоит

дороже. За что же переплачивают покупатели и покупательницы?

Отличительные черты

«Ты ж на таком уже ездил!», — с недоумением восклицает коллега,

ежедневно выглядывая из окна офиса на паркоместа нашей редакции.

Спереди неопытный автомобилист действительно может спутать GLC Coupe с обычным GLC, который мы не так давно проверяли в сосновом бору. А вот корма машины, как две капли воды, похожа на GLЕ Coupe, главные отличия —

в форме бампера, линии остекления и хром-элементахх. На фонарях

акцентироваться не стоит, это как раз самый схожий элемент.

Передняя часть автомобиля повторяет кровного родственника, как и все четыре двери (только рамки новые). Задние крылья, задняя панель, крыша,

стойки и пятая дверь, конечно, свои, собственные. В сравнении с исходным

кроссовером, длина увеличилась на 76 мм, высота сократилась на 3,5 сантиметра. Форма кузова не повлияла на коэффициент аэродинамического

сопротивления, и он равен 0,31, как и у «некупе». Колесная база в 2873 мм не изменилась.

Камеры заднего вида расположены в традиционных местах, наиболее

подверженная загрязнению — задняя — ловко спрятана под эмблемой и остается чистой. Трехлучевая звезда также выполняет роль кнопки

открывания багажника. Кстати, крышка открывается и закрывается по нажатию специальной кнопки. Но ее можно принудительно остановить

рукой в любом положении.

19-дюймовые колесные диски — это средний вариант. В «базе» колеса на размер меньше, но за доплату устанавливаются и 20-, и 21-дюймовые

«катки». Подножки на порогах выполняют больше декоративную функцию, в салон легко можно садиться и без них, но и штанины брюк о них не пачкаешь.

Головная оптика в нашем варианте — светодиодная адаптивная. Но за дополнительную плату LED-свет можно «научить» точно «вырезать»

отдельные элементы дороги (со встречными машинами, слепящими

дорожными знаками и пр.), полностью не переходя при этом на ближний

свет. Также луч в движении поворачивает за общим курсом автомобиля.

Дворец для двоих

Отличия интерьера GLC Coupe и GLC минимальны. С них и начнем. Так,

автомобиль получил еще более роскошные анатомические передние кресла

с кожаной обивкой и всевозможными электрорегулировками (включая

поясной упор в четырех направлениях, вылет подушки вперед и пр.).

Интересно, что оба передних сидения снабжены трехпозиционной памятью.

Благодаря зонированию разобраться во множетсве кнопок не сложно.

Ощущение силы и качества традиционно для бренда.

Посадка в кроссовере полностью легковая, ты довольно низко сидишь и нет ощущения «оторванности» от дороги. Диван второго ряда установили

немного ниже, чтобы освободить место над головой. Скажем так, я с ростом

в 182 см на стоянке своей прической касался потолка, а в движении контакт

еще больше уплотнился. Но более низкие пассажиры и в движении не чувствовали дискомфорта. Большое детское кресло также устанавливается

легко.

Профилированные кресла с отличной боковой поддержкой не отпускают даже в крутых поворотах.

На галерке высоким пассажирам будет тесновато.

Багажник имеет объем в 491 литр. Если сложить второй ряд, то получаем

ровный пол и 1205 литров свободного пространства. Сложить спинку можно

как из багажника, так и из салона. Под полом еще литров 80-100 для мелких

грузов, а также знак аварийной остановки и ремкомплект для шин. Да,

немецкий автопроизводитель постепенно уходит от запасных колес, остается

лишь сожалеть, что качество наших дорог за этим прогрессом не поспевает.

Немаленький багажник имеет интересную конфигурацию из-за скошеной крышки.

Торпедо всем «мерсоводам» должно быть хорошо знакомым по соплатформенным седану и кроссоверу. В зависимости от комплектации,

центральная консоль может быть отделана шпоном или углеволокном (да,

такие вот крайности!). У нас на тесте более классический вариант, его древесная тема находит свое продолжение и на дверных картах. Отлично скроенный блок двухзонного климат-контроля лишь вначале требует

привыкания к расположению клавиш.

Пухлое рулевое колесо удобно и благодаря электроусилителю очень

своевременно меняет усилие, от «воздушного» сопротивления на стоянке до стального напряжения на скорости. Интересно, что при резком

маневрировании некоторые водители могут немного задевать правым

локтем за подлокотник. А он полезен не только как ложе для уставшей руки,

в нем также спрятаны два USB-разъема. Приборная панель состоит из пары

аналоговых циферблатов и большого вертикального информационного

дисплея.

Фирменная мультимедийная система снабжена несенсорным

дисплеем. Да, это Mercedes-Benz и он заботится о вашей безопасности.

Управлять всеми функциями машины можно с руля, или с многофункционального джойстика, совмещенного с сенсорной панелью,

умеющей читать мультижесты и даже ввод цифр. Но поверьте, интереснее

всего через Command настраивать характеристики машины в «индивидуальном» режиме и любоваться картинкой с четырех камер

кругового обзора.

Кстати, в онлайн-режиме можно менять угол обзора

задней и боковых камер. Особенно полезна функция переключения боковых

камер между передними и задними колесами. Почему полезная? Да потому

что она помогает сохранить колесные диски в городской суете, также можно

«нежно прижиматься» за 2-3 миллиметра до бордюра!

В движении с силой

В основании Mercedes-Benz — модульная платформа MRA, которая позволила

в считанные месяцы создать достойного конкурента «баварцам». Подвесок

на выбор предложено целых три комплекта: шасси с обычными

спортивными амортизаторами, адаптивные амортизаторы Dynamic Body

Control и пневмоподвеска Air Body Control. На тестовом автомобиле мы испытывали первый вариант. Алюминиевая двухрычажка спереди и многорычажка сзади настроены просто отменно. Чувствуется, что баланс

больше сдвинут в сторону управляемости и жесткости. Но и про комфорт

немецкие инженеры не забыли. Только острые края ям в асфальте 19—

дюймовые колеса воспринимают с ярко выраженным недовольством.

Бензиновая «турбочетвёрка» объёмом 1991 куб. см в нашей модификации

GLC250 выдает 211 л. с. и 350 Нм. Характер работы мотора одним словом

описать было бы неправильно, он (как и рулевое управление, реакция на педали газа, работа КПП) меняется в зависимости от выбранного режима

DYNAMIC SELECT. Так, в экономичном режиме при движении накатом

электроника автоматически размыкает двигатель и трансмиссию, увеличивая

запас наката.

В «Спорте» и «Спорт+» послушный кроссовер превращается в диковатого мустанга, который разгоняется до первой «сотни» за 7,3 секунды.

Но все же оптимальный во всех отношениях режим «Комфорт». И необходимая тяга всегда под ногой, и не рычит «Мерс» слишком активно, и бензин потребляет размереннее.

На скорости до 120-130 км/ч ни двигатель, ни другие технические шумы в салон почти и не проникают. Во многом это достоинство 9-ступенчатой

автоматической трансмиссии 9G-Tronic, которая старается держать обороты

в диапазоне от 1500 до 2000 об/мин. Кстати, скоро такая коробка появится

почти на всех моделях бренда, под нее построили целый завод в румынском

Сегеше.

Честно, необходимости в ручном режиме я так и не ощутил. Купе по умолчанию трогается со второй передачи, лишь в гору стартуя с первой.

Не все придают этому значение, но в сравнении с предыдущим поколением

немецких кроссоверов, GLC Coupe получил совершенно новую систему

полного привода. Теперь он постоянный полный, с несимметричным

межосевым «диффом». На заднюю ось приходится 55% тяги, на переднюю —

45%.

Понять и купить

Купеобразные кроссоверы потихоньку-помаленьку появляются на украинских улицах. Но чаще можно встретить старшего — модель GLE Coupe с одноклассниками, его младший брат Mercedes-Benz GLC Coupe не пользуется

такой популярностью. И дело, наверное, не в форме. Просто модель немного

опережает покупательские желания и понимание модели. Но явно

сдвигается в нужную сторону, все явственней обращаясь к потребителю. В общем, что-то подсказывает мне, что «купешка» встретит своих поклонников

и конкурентов во всеоружии. Более того, я в этом просто уверен.