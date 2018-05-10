Тест-драйв Mercedes-Benz GLC Coupe: Крутая идея 

Модельные ряды современных производителей — сплошь поиски да метания: классических седанов и хэтчей все меньше, зато тут купе, там кроссовер, а еще дальше — микс этих двух типов кузова, кроссовер из кроссовера… Mercedes-Benz с моделью CLS задал моду купеподобным
седанам, а вот в случае с купеобразными кроссоверами долго запрягал. Но поехал быстро.
Сегодня у нас на тесте — GLC Coupe в средней комплектации с самым
скромным бензиновым двигателем в версии GLC250 Coupe. Автомобиль на некоторых рынках продается даже лучше, чем классический GLC, хоть и стоит
дороже. За что же переплачивают покупатели и покупательницы?
Отличительные черты
«Ты ж на таком уже ездил!», — с недоумением восклицает коллега,
ежедневно выглядывая из окна офиса на паркоместа нашей редакции.
Спереди неопытный автомобилист действительно может спутать GLC Coupe с обычным GLC, который мы не так давно проверяли в сосновом бору. А вот корма машины, как две капли воды, похожа на GLЕ Coupe, главные отличия —
в форме бампера, линии остекления и хром-элементахх. На фонарях
акцентироваться не стоит, это как раз самый схожий элемент.
Передняя часть автомобиля повторяет кровного родственника, как и все четыре двери (только рамки новые). Задние крылья, задняя панель, крыша,
стойки и пятая дверь, конечно, свои, собственные. В сравнении с исходным
кроссовером, длина увеличилась на 76 мм, высота сократилась на 3,5 сантиметра. Форма кузова не повлияла на коэффициент аэродинамического
сопротивления, и он равен 0,31, как и у «некупе». Колесная база в 2873 мм не изменилась.
Камеры заднего вида расположены в традиционных местах, наиболее
подверженная загрязнению — задняя — ловко спрятана под эмблемой и остается чистой. Трехлучевая звезда также выполняет роль кнопки
открывания багажника. Кстати, крышка открывается и закрывается по нажатию специальной кнопки. Но ее можно принудительно остановить
рукой в любом положении.
19-дюймовые колесные диски — это средний вариант. В «базе» колеса на размер меньше, но за доплату устанавливаются и 20-, и 21-дюймовые
«катки». Подножки на порогах выполняют больше декоративную функцию, в салон легко можно садиться и без них, но и штанины брюк о них не пачкаешь.
Головная оптика в нашем варианте — светодиодная адаптивная. Но за дополнительную плату LED-свет можно «научить» точно «вырезать»
отдельные элементы дороги (со встречными машинами, слепящими
дорожными знаками и пр.), полностью не переходя при этом на ближний
свет. Также луч в движении поворачивает за общим курсом автомобиля.
Дворец для двоих
Отличия интерьера GLC Coupe и GLC минимальны. С них и начнем. Так,
автомобиль получил еще более роскошные анатомические передние кресла
с кожаной обивкой и всевозможными электрорегулировками (включая
поясной упор в четырех направлениях, вылет подушки вперед и пр.).
Интересно, что оба передних сидения снабжены трехпозиционной памятью.
Благодаря зонированию разобраться во множетсве кнопок не сложно.
Ощущение силы и качества традиционно для бренда.
Посадка в кроссовере полностью легковая, ты довольно низко сидишь и нет ощущения «оторванности» от дороги. Диван второго ряда установили
немного ниже, чтобы освободить место над головой. Скажем так, я с ростом
в 182 см на стоянке своей прической касался потолка, а в движении контакт
еще больше уплотнился. Но более низкие пассажиры и в движении не чувствовали дискомфорта. Большое детское кресло также устанавливается
легко.
Профилированные кресла с отличной боковой поддержкой не отпускают даже в крутых поворотах.
На галерке высоким пассажирам будет тесновато.
Багажник имеет объем в 491 литр. Если сложить второй ряд, то получаем
ровный пол и 1205 литров свободного пространства. Сложить спинку можно
как из багажника, так и из салона. Под полом еще литров 80-100 для мелких
грузов, а также знак аварийной остановки и ремкомплект для шин. Да,
немецкий автопроизводитель постепенно уходит от запасных колес, остается
лишь сожалеть, что качество наших дорог за этим прогрессом не поспевает.
Немаленький багажник имеет интересную конфигурацию из-за скошеной крышки.
Торпедо всем «мерсоводам» должно быть хорошо знакомым по соплатформенным седану и кроссоверу. В зависимости от комплектации,
центральная консоль может быть отделана шпоном или углеволокном (да,
такие вот крайности!). У нас на тесте более классический вариант, его древесная тема находит свое продолжение и на дверных картах. Отлично скроенный блок двухзонного климат-контроля лишь вначале требует
привыкания к расположению клавиш.
Пухлое рулевое колесо удобно и благодаря электроусилителю очень
своевременно меняет усилие, от «воздушного» сопротивления на стоянке до стального напряжения на скорости. Интересно, что при резком
маневрировании некоторые водители могут немного задевать правым
локтем за подлокотник. А он полезен не только как ложе для уставшей руки,
в нем также спрятаны два USB-разъема. Приборная панель состоит из пары
аналоговых циферблатов и большого вертикального информационного
дисплея.
Фирменная мультимедийная система снабжена несенсорным
дисплеем. Да, это Mercedes-Benz и он заботится о вашей безопасности.
Управлять всеми функциями машины можно с руля, или с многофункционального джойстика, совмещенного с сенсорной панелью,
умеющей читать мультижесты и даже ввод цифр. Но поверьте, интереснее
всего через Command настраивать характеристики машины в «индивидуальном» режиме и любоваться картинкой с четырех камер
кругового обзора.
Кстати, в онлайн-режиме можно менять угол обзора
задней и боковых камер. Особенно полезна функция переключения боковых
камер между передними и задними колесами. Почему полезная? Да потому
что она помогает сохранить колесные диски в городской суете, также можно
«нежно прижиматься» за 2-3 миллиметра до бордюра!
В движении с силой
В основании Mercedes-Benz — модульная платформа MRA, которая позволила
в считанные месяцы создать достойного конкурента «баварцам». Подвесок
на выбор предложено целых три комплекта: шасси с обычными
спортивными амортизаторами, адаптивные амортизаторы Dynamic Body
Control и пневмоподвеска Air Body Control. На тестовом автомобиле мы испытывали первый вариант. Алюминиевая двухрычажка спереди и многорычажка сзади настроены просто отменно. Чувствуется, что баланс
больше сдвинут в сторону управляемости и жесткости. Но и про комфорт
немецкие инженеры не забыли. Только острые края ям в асфальте 19—
дюймовые колеса воспринимают с ярко выраженным недовольством.
Бензиновая «турбочетвёрка» объёмом 1991 куб. см в нашей модификации
GLC250 выдает 211 л. с. и 350 Нм. Характер работы мотора одним словом
описать было бы неправильно, он (как и рулевое управление, реакция на педали газа, работа КПП) меняется в зависимости от выбранного режима
DYNAMIC SELECT. Так, в экономичном режиме при движении накатом
электроника автоматически размыкает двигатель и трансмиссию, увеличивая
запас наката.
В «Спорте» и «Спорт+» послушный кроссовер превращается в диковатого мустанга, который разгоняется до первой «сотни» за 7,3 секунды.
Но все же оптимальный во всех отношениях режим «Комфорт». И необходимая тяга всегда под ногой, и не рычит «Мерс» слишком активно, и бензин потребляет размереннее.
На скорости до 120-130 км/ч ни двигатель, ни другие технические шумы в салон почти и не проникают. Во многом это достоинство 9-ступенчатой
автоматической трансмиссии 9G-Tronic, которая старается держать обороты
в диапазоне от 1500 до 2000 об/мин. Кстати, скоро такая коробка появится
почти на всех моделях бренда, под нее построили целый завод в румынском
Сегеше.
Честно, необходимости в ручном режиме я так и не ощутил. Купе по умолчанию трогается со второй передачи, лишь в гору стартуя с первой.
Не все придают этому значение, но в сравнении с предыдущим поколением
немецких кроссоверов, GLC Coupe получил совершенно новую систему
полного привода. Теперь он постоянный полный, с несимметричным
межосевым «диффом». На заднюю ось приходится 55% тяги, на переднюю —
45%.
Понять и купить
Купеобразные кроссоверы потихоньку-помаленьку появляются на украинских улицах. Но чаще можно встретить старшего — модель GLE Coupe с одноклассниками, его младший брат Mercedes-Benz GLC Coupe не пользуется
такой популярностью. И дело, наверное, не в форме. Просто модель немного
опережает покупательские желания и понимание модели. Но явно
сдвигается в нужную сторону, все явственней обращаясь к потребителю. В общем, что-то подсказывает мне, что «купешка» встретит своих поклонников
и конкурентов во всеоружии. Более того, я в этом просто уверен.