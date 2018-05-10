Кросс-купе Borgward BX6: более доступная альтернатива BMW X4

В Китае состоялась официальная премьера третьей товарной модели возрожденного бренда Borgward. В этой стране новинка уже доступна для заказа.

Прототип купеобразного «паркетника» BX6 китайско-немецкая марка Borgward представила еще в 2016 году. Серийный кроссовер построен на базе вседорожника Borgward BX5. Товарная модель в целом сохранила дизайн концепта, поменяли лишь радиаторную решетку, плюс в переднем бампере появились вертикальные светодиодные полоски дневных ходовых огней. Салон же практически идентичен «донорскому» SUV.

Длина BX6 равна 4 601 мм, что на 111 мм больше, чем у BX5, высота новинки составляет 1 656 мм — это на 19 мм меньше по сравнению с «донором». Клиренс купеобразного кросса — 184 мм, у BX5 этот показатель равен 186 мм. Ширина и колесная база у моделей одинаковые — 1 877 и 2 685 мм соответственно. Отметим, Borgward BX6 оказался компактнее BMW X4 первого поколения (такая модель сегодня доступна в Китае). Габариты «баварца» следующие: 4 683/1 890/1 636 мм, колесная база — 2 810 мм.

Купеобразный кроссовер Borgward предлагается только с одним мотором — бензиновой «турбочетверкой» 2.0 GDI мощностью 224 л.с. (300 Нм), которая работает в паре с шестиступенчатым преселективным «роботом». Такой же двигатель имеется и в линейке BX5. Привод у BX6 — исключительно полный, хотя у других моделей бренда есть переднеприводные варианты.

Кросс-купе доступно в двух комплектациях. В списке оборудования базовой версии значатся: 17-дюймовые диски, кнопка запуска мотора, электрорегулировки кресла водителя, круиз-контроль, передние и боковые подушки безопасности, ESC, задние датчики парктроника, мультимедийная система с тачскрином, камера заднего вида. Такой Borgward BX6 стоит 182 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 809 000 рублей по актуальному курсу.

В топовой версии за 199 800 юаней (около 1 977 000 рублей) появляются 19-дюймовые диски, электрорегулировки переднего пассажирского сиденья, шторки безопасности, камеры кругового обзора, подогрев кресел, система контроля давления в шинах, передний парктроник. За доплату можно заказать систему ночного видения.

Для сравнения, BMW X4 в Китае обойдется минимум в 526 800 юаней — это около 5 212 000 рублей.

Напомним, немецкая группа Borgward была основана в 1919-м, свое существование она прекратила в 1961-ом. В начале 2015-го бренд возродили при участии китайской компании Foton. Помимо BX5 и BX6 в линейку марки еще входит флагманский SUV BX7. Пока кроссоверы производят и продают только в Китае, но скоро бренд начнет осваивать рынки Ближнего Востока, Европы и России. Причем Borgward планирует наладить сборку машин в Германии и нашей стране. Ожидается, что на российский рынок марка выйдет в конце этого — начале следующего года.

По материалам: www.kolesa.ru