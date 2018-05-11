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Студенты Volkswagen построили два концепта на базе хэтчбека и универсала Golf
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Студенты Volkswagen построили два концепта на базе хэтчбека и универсала Golf 

За рулем Кубань 44 минуты назад
Фото: За рулем Кубань
На ежегодной встрече фанатов GTI на озере Вёртерзее (Австрия), студенты компании Volkswagen традиционно представили свои новые концепты, сделанные из модели Golf.
Первое творение — дело рук мальчишек и девчонок из Вольфсбурга. Это VW Golf CTI Next Level, который напоминает машину, подготовленную для гонок. Причём не только снаружи, но и внутри — хэтчбек укомплектовали 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 411 л.с., который работает в паре с семиступенчатой коробкой передач DSG с двойным сцеплением.
Также хэтчбек получил 20-дюймовые диски, мощные карбон-керамические тормоза, специальный обвес, задний диффузор, уникальные графические элементы на кузове. Внутри — только два кресла, а вместо задних установлены сабвуфер и выдвижной экран. Кроме этого студенты написали специальную программу для смартфона, с помощью которой можно управлять монитором и подсветкой днища.
Второй концепт сделали студенты из Цвиккау. Это тоже «Гольф», только в кузове универсал — Golf Variant TGI Gmotion. Его отличительной чертой является полный привод и 1,5-литровый 131-сильный двигатель, работающий на сжатом природном газе (CNG).
Также у универсала есть регулируемая подвеска, массивные диски и четырёхпоршневые тормоза, спортивные сидения в салоне и скамейка для пикника в багажнике. Покрасили универсал красками, которыми обычно пользуются в компании Bentley.
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