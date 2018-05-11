Студенты Volkswagen построили два концепта на базе хэтчбека и универсала Golf

На ежегодной встрече фанатов GTI на озере Вёртерзее (Австрия), студенты компании Volkswagen традиционно представили свои новые концепты, сделанные из модели Golf.

Первое творение — дело рук мальчишек и девчонок из Вольфсбурга. Это VW Golf CTI Next Level, который напоминает машину, подготовленную для гонок. Причём не только снаружи, но и внутри — хэтчбек укомплектовали 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 411 л.с., который работает в паре с семиступенчатой коробкой передач DSG с двойным сцеплением.

Также хэтчбек получил 20-дюймовые диски, мощные карбон-керамические тормоза, специальный обвес, задний диффузор, уникальные графические элементы на кузове. Внутри — только два кресла, а вместо задних установлены сабвуфер и выдвижной экран. Кроме этого студенты написали специальную программу для смартфона, с помощью которой можно управлять монитором и подсветкой днища.

Второй концепт сделали студенты из Цвиккау. Это тоже «Гольф», только в кузове универсал — Golf Variant TGI Gmotion. Его отличительной чертой является полный привод и 1,5-литровый 131-сильный двигатель, работающий на сжатом природном газе (CNG).