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Buick представил новый компактный седан Excelle
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Buick представил новый компактный седан Excelle 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
Американская премиальная марка Buick официально представила новый компактный седан Excelle, предназначенный для Поднебесной. Как рассказали в компании, автомобиль был разработан «с нуля», получил множество новых технологий, более просторный и удобный интерьер.
Стоит напомнить, что Buick Excelle — это одна из основных и главных моделей американской марки в Китае. Так, с момента введения модели в 2003 году компания реализовала в Поднебесной практически 2,7 миллиона таких машин.
Компактный седан Buick Excelle нового поколения призван заменить оригинальную модель, выпуск которой был прекращён два года назад. Повторимся, в компании рассказали, что автомобиль построен на новой «тележке» и был разработан «с нуля».
Известно, новый колёсная база нового компактного седана Buick Excelle составляет 2 611 мм, что на 11 мм больше, чем у предшественника, и на 23 мм меньше, чем у модели Excelle GT. Габариты: 4688 (-47)/1765 (+40)/1469 (+24) мм. Автомобиль получил новый фирменный дизайн экстерьера.
В пресс-центре американского бренда рассказали, что новая модель Buick Excelle также упакована «множеством новых технологий и технических стандартов для подключения, управления движением, расхода топлива и безопасности» и имеет «более просторный и удобный интерьер».
По данным китайских СМИ, компактный седан Buick Excelle нового поколения будет доступен в Поднебесной с моторами 1.3 (107 л.с.) и 1.0 (116 л.с.). Трансмиссия — 5МКП или CVT. В оснащение модели входят 16-дюймовые «катки», информационно-развлекательная система с сенсорным монитором, климат-контроль и многое другое.
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