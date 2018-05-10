8-местный KIA Telluride выглядит внушительно на новых фото

Новейший полноразмерный внедорожник KIA Telluride с тремя рядами сидений в салоне, на которых смогут разместиться 8 пассажиров, продолжает серию ходовых испытаний в преддверии старта серийного производства в конце 2018 или самом начале 2019 года.

Модель станет весьма важным дополнением ассортимента корейской марки во время стремительного роста популярности автомобилей класса SUV. Будучи семейной машиной, не исключено, что в будущем КИА Теллурид получит более престижную 7-местную модификацию, у которой во втором ряду вместо дивана будут установлены два раздельных комфортных «трона».

Сегодня в Сети появились новые фотографии Теллурид, которые не сильно отличаются от тех снимков, что мы уже видели ранее, ведь пока кроссовер защищен от любопытных взглядов мощным камуфляжем. Стилистика серийного авто будет выдержана в ключе одноименного концепта, однако ряд новых решений, все же, будет иметь место.

В частности, очень похоже, что крупная решетка радиатора окружена не горизонтально-ориентированными головными фарами, как у концепта, а расположенными вертикально. Кроме того, дверные ручки расположены более традиционно, ведь серийная версия Теллурид расстанется с распашными дверями в стиле Rolls-Royce . В остальном, это по-прежнему мощный автомобиль с прямой крышей и вертикальными поддерживающими ее стойками.

Концепт KIA Telluride был представлен миру еще в 2016 году на знаменитом американском автосалоне в Детройте. Тогда модель приводилась в движение 400-сильной гибридной силовой установкой, состоявшей из ДВС 3.5 V6 270 л.с. и элетромотора на 130 «лошадей».

Конечно, серийный гибрид Telluride может выйти на рынок, но не сразу, изначально модель получит 3.3 V6 битурбо на 365 л.с. / 510 Нм, которого должно быть достаточно основной массе покупателей. Силовой агрегат внедорожника будет работать в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Не исключено, что производитель будет продавать свой флагманский SUV исключительно на полном приводе.

Будучи самым крупным и, естественно, самым дорогим внедорожником в линейке корейского производителя, KIA Telluride обзаведется премиальной отделкой салона и самыми продвинутыми техническими фишками, включая системы безопасности, камеру кругового обзора и складывающийся по нажатию кнопки третий ряд сидений.

Дебют нового KIA Telluride состоится осенью этого года.