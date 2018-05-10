Китайская Borgward объявила цены на новый кроссовер BX6

Немецко-китайская автомобильная компания Borgward представила свою третью товарную модель в линейке кроссоверов — купеобразный «паркетник» BX6, попутно назвав официальные цены на этот автомобиль. Стоимость базовой комплектации новинки составит 182 тысячи 800 юаней или 1 миллион 800 тысяч рублей. За «топовую» версию BX6 попросят уже 199 тысяч 800 юаней (порядка 1 миллиона 975 тысяч рублей).

Глобальный дебют концепт-кара BX6, на базе которого разработана товарная модификация этого купеобразного кроссовера, состоялся весной 2016 года на автосалоне в Женеве (Geneva Motor Show-2016). На той выставке представители «Боргвард» позиционировали свою новинку как более доступную альтернативу баварского кроссовера BMW X4

С точки зрения габаритных размеров новый BX6 несколько уступает своему немецкому конкуренту: длина кроссовера равна 4601 мм, ширина –1877 мм, высота — 1656 мм, а колесная база — 2685 мм.

Приводит в движение новинку 2-литровый турбированный мотор, выдающий 224 лошадиные силы мощности (300 Нм крутящего момента). Связку ему осуществляет 6-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод — исключительно полный.

В арсенал серийного Borgward BX6 входят: цифровая приборная панель, адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, система мониторинга усталости водителя, система автономной парковки и многое другое. Уже в базовой комплектации в салоне кроссовера установлена мультимедийная система с сенсорным дисплеем, установленным над центральной консолью.

Напомним, что на сегодняшний день в продаже имеется две модели компании Borgward — кроссоверы BX5 и BX7, который выпускают и продают только в Китае.