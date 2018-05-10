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Самый внедорожный «Гелик» оценили в полмиллиона евро
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Самый внедорожный «Гелик» оценили в полмиллиона евро 

Motor.ru 38 минут назад
Фото: Motor.ru
Ателье Brabus назвало стоимость Adventure, своей экстремальной модификации внедорожника Mercedes-Benz G500 4x4² предыдущего поколения — 540 тысяч 242 евро (40 миллионов рублей по текущему курсу).
Экстремальный внедорожник, который был показан на моторшоу в Женеве, остастили двойным шноркелем из углепластика, а также креплением запасного колеса, воздухозаборником на капоте и декоративными элементами отделки кузова, выполненными из этого же материала.
Помимо этого, «Гелик» оснащен выдвижными порогами с электроприводом, экспедиционным багажником, дополнительной светотехникой спереди и сзади, а также «кенгурятником» с защитой фар, лебедкой и внедорожными зубастыми шинами.
Под капотом Brabus 550 Adventure 4×4² установлен четырехлитровый битурбодвигатель V8, отдача которого составляет 550 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента (у обычной машины 422 силы). С места до «сотни» внедорожник способен разгоняться за 6,7 секунды. Максимальная скорость — 210 километров в час.
Производство стандартного Mercedes-Benz G500 4×4² прекращено в октябре прошлого года. От обычного «Гелика» внедорожник отличается портальными мостами, двойными амортизаторами, 22-дюймовыми колесными дисками и дорожным просветом — 450 миллиметров.
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