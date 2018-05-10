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Модели Peugeot Citroen получат новую коробку передач
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Модели Peugeot Citroen получат новую коробку передач 

Автовести 2 часа назад
Фото: © PSA
Обозримое будущее — за электромобилями: альянс PSA намерен в ближайшие семь лет намерен для всех своих моделей предлагать гибридные или полностью электрические модификации. И специально для этих модификаций французы "выписали" себе особую коробку передач, которую называют революционной.
Поставщиком коробок передач для электрифицированных моделей альянса PSA станет компания Punch Powertrain. Как сообщает пресс-служба PSA, главной причиной решения производителя заключить соглашение о сотрудничестве с Punch Powertrain является запатентованная революционная конструкция коробки передач с двойным сцеплением, позволяющая уменьшить количество деталей, а значит — массы и размеров агрегата.
Кроме того, эта коробка передач обладает высокими характеристиками и способствует снижению расхода топлива, а также отличается выгодной ценой. Речь идет о преселективном роботе с двумя сцеплениями hybrid DT2 — эту коробку передач в конфигурации 48V (силовые установки с системой "мягкого гибрида" mild hybrid, со стартер-генератором на 48 вольт) планируется устанавливать на будущих моделях автомобилей PSA. В PSA характеристики этой коробки передач оценивают очень высоко: ее считают лучшей среди коробок передач с двойным сцеплением в сегменте коммерческих и легковых автомобилей.
Компания Punch Powertrain, со своей стороны, тоже инвестирует в собственное развитие с учетом перспектив: недавно Punch Powertrain приобрела компанию Apojee, которая производит силовое электронное оборудование. Для Punch Powertrain сотрудничество с PSA является очень важным этапом, поскольку компания стремится стать поставщиком мирового уровня в автомобильной промышленности.
В свое время Punch Powertrain занималась производством вариаторов и входила в состав голландской автомобильной компании DAF. Кроме того, она была поставщиком коробок передач для китайских автоконцернов и в данный момент принадлежит китайской компании (Yinyi Group).
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