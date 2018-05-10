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Кроссовер Lexus RX получил спецверсию Crafted Limited Edition
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Кроссовер Lexus RX получил спецверсию Crafted Limited Edition 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
Японская премиальная компания Lexus выводит на австралийский рынок особую версию пятиместного кроссовера RX нового поколения, под названием Crafted Limited Edition. Тираж эксклюзивного автомобиля составит 300 экземпляров.
Специальная версия Lexus RX Crafted Limited Edition основана на богатой комплектации Luxury. В свою очередь, особая вариация модели доступна в модификациях RX 300 Turbo (от $81 351), RX 350 V6 (от $88 521) и RX 450h (от $97 260). Минимальная цена, в пересчёте на наши деньги, составляет порядка 3 830 000 рублей.
От обычной модели внедорожник Lexus RX Crafted отличается чёрными акцентами в оформление экстерьера и набором 20-дюймовых литых колёсных дисков чёрного цвета. Кроме этого, в оснащение машины входит мультимедиа-система с 12,3-дюймовым монитором, акустическая система Mark Levinson, передние сиденья с вентиляцией и обогревом, 2-зонный климат-контроль и многое другое.
В базовое оснащение особого кросса Lexus RX Crafted Limited Edition входит комплекс Lexus Safety System +, в состав которого входит система аварийного торможения, система обнаружения пешеходов, система мониторинга «слепых» зон, активный круиз-контроль и другое.
Помимо всего прочего, для особого внедорожника Lexus RX Crafted Limited Edition доступна эксклюзивная опциональная окраска кузова, стоимостью $1 500.
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