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ТОП-10 автомоделей в премиальном сегменте за первый квартал
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ТОП-10 автомоделей в премиальном сегменте за первый квартал 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Согласно отчета автоаналитиков «Автостата», первый квартал этого года на авторынке РФ в сегменте премиальных автомобилей закрылся безоговорочным лидерством Mercedes-Benz GLC. Такие машины стали выбором россиян 1817 раз (+41%).
Второе и третье место за автомоделями линейки Lexus: RX приобрели 1755 раз (-9%), NX — 1730 раз (+35%).
Четвертая и пятая строка рейтинга за автомоделями BMW: 5-Series (седан) было продано 1423 (-2%), а X5 (внедорожник) — 1417 экземпляров (+12%).
Кроме вышеперечисленных премиальных автомоделей к ТОП-10 также примкнули:: Mercedes-Benz E-Klasse (1302 экз. +1%), Lexus LX (996 экз. -16%), BMW 3-Series (949 экз. -8%), Audi Q7 (934 экз. +17%), а также Mercedes-Benz GLS (910 экз. -10%).
Как это можно понять из приведенных данных, немецкие автомодели все же более предпочтительны на российском авторынке премиум-сегмента.
Видимо словосочетание «немецкое качество» еще пока остается актуальным.
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