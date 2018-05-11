ТОП-10 автомоделей в премиальном сегменте за первый квартал

Согласно отчета автоаналитиков «Автостата», первый квартал этого года на авторынке РФ в сегменте премиальных автомобилей закрылся безоговорочным лидерством Mercedes-Benz GLC. Такие машины стали выбором россиян 1817 раз (+41%).

Второе и третье место за автомоделями линейки Lexus: RX приобрели 1755 раз (-9%), NX — 1730 раз (+35%).

Четвертая и пятая строка рейтинга за автомоделями BMW : 5-Series (седан) было продано 1423 (-2%), а X5 (внедорожник) — 1417 экземпляров (+12%).

Кроме вышеперечисленных премиальных автомоделей к ТОП-10 также примкнули:: Mercedes-Benz E-Klasse (1302 экз. +1%), Lexus LX (996 экз. -16%), BMW 3-Series (949 экз. -8%), Audi Q7 (934 экз. +17%), а также Mercedes-Benz GLS (910 экз. -10%).

Как это можно понять из приведенных данных, немецкие автомодели все же более предпочтительны на российском авторынке премиум-сегмента.

Видимо словосочетание «немецкое качество» еще пока остается актуальным.