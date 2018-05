Маленький кроссовер Suzuki обзавёлся «роботом» и подорожал

Компания Maruti Suzuki (индийская «дочка» Сузуки) официально представила обновлённый «паркетник» Vitara Brezza.

Первые данные о посвежевшем кроссе появились несколько дней назад. Предполагалось, что премьера обновленного компактного «паркетника» Vitara Brezza (длина — 3 995 мм, колесная база — 2 500 мм) состоится в Индии летом, однако модель представили раньше. Более того, Brezza уже доступна для заказа в этой стране. Дизайн экстерьера кроссовера не изменился. Палитра цветов кузова пополнилась оранжевой эмалью, плюс для модели предлагаются новые черные 17-дюймовые диски, а хромированная решетка радиатора идет теперь в «базе», тогда как ранее такая решетка была лишь у дорогих версий. Пластик в салоне отныне черного цвета вместо темно-серого.

Главное новшество для Maruti Suzuki Vitara Brezza — появление роботизированной трансмиссии: ранее кросс предлагался только с пятиступенчатой механической коробкой. Двигатель прежний — турбодизель 1.3 DDiS мощностью 90 л.с. (200 Нм). Кросс доступен только с передним приводом. По неофициальной информации, позже кроссовер получит бензиновый мотор 1.5, но подробностей об этом двигателе пока нет.

Как и ожидалось, Vitara Brezza лишили самой дешевой «пустой» комплектации, в которой «паркетник» был оснащен лишь водительским «эйрбегом». Теперь во всех версиях имеются две подушки безопасности, ABS и EBD, задние датчики парктроника и крепления Isofix на заднем сиденье. В топовых комплектациях есть мультимедийная система, камера заднего вида и климат-контроль.

Отказ от прежней «базы» привел к тому, что Vitara Brezza стала дороже: если дореформенный кросс стоил от 728 000 рупий (около 683 000 рублей по текущему курсу), то посвежевшая модель с «механикой» обойдется уже минимум в 752 000 рупий (примерно 706 000 рублей). Цена «паркетника» с «роботом» стартует с отметки в 854 000 рупий — это около 802 000 рублей.

Напомним, кроссовер Maruti Suzuki Vitara Brezza дебютировал в 2016 году. Производство модели налажено в Индии, только там пока и продают модель. В ближайшем будущем компактный вседорожник начнут поставлять в Индонезию.

Кстати, Vitara Brezza является самым продаваемым кроссовером на индийском рынке: в 2017-м было реализовано 140 945 таких автомобилей (седьмое место в общем рейтинге самых популярных авто Индии). На втором месте — Hyundai Creta, причем «кореец» значительно отстает: 105 484 единицы (девятая строчка в общем рейтинге).

Ранее стало известно о том, что Vitara Brezza в Индии будут продавать еще и под брендом Toyota : Сузуки и Тойота договорились о взаимном «обмене» моделями.

По материалам: www.kolesa.ru