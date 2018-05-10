Почему автомобили Ravon пропали из дилерских центров

Этот год для Ravon начался довольно удачно. Компания стала спонсором сборной России по футболу и регулярно выпускала пресс-релизы о росте объемов реализации, а заодно и об оптимистичных планах на ближайшую перспективу. Так, в феврале динамика продаж составила 191% относительно того же периода 2017-го, в марте — 71%. В итоге в компании пересмотрели текущие цели и объявили, что к январю намерены довести долю узбекских автомобилей в России до 5%. На фоне растущего в целом рынка — довольно амбициозное заявление. И даже весеннее повышение цен на машины (на 10-30 тысяч рублей из-за увеличения ставок утильсбора в РФ) не показалось тревожным «звоночком». Во-первых, стоимость выросла у большинства моделей, импортируемых из-за границы. Во-вторых, Ravon в любом случае остался в нише бюджетных авто, да еще и от проводимых маркетинговых акций не отказался.

Неприятности обнаружились чуть позже — в апреле в Сети стали появляться жалобы потребителей на то, что выбор Ravon в автосалонах стал беднее, да и конкретные сроки поступления новых машин менеджеры бренда назвать не могут.

"Автомобили Ravon исчезли из большинства дилерских центров", — подтвердил «РГ» источник в дилерской среде. Он пояснил, что это связано со сменой руководства на узбекском автозаводе. «Оно потребовало поднять цены на машины, экспортируемые в РФ, чтобы они были не дешевле продаваемых в Узбекистане. Таким образом автомобили, которые приедут в Россию, должны подорожать примерно на 200 тысяч рублей. Или они просто не приедут», — сказал собеседник «РГ».

Справедливости ради отметим, что версия со сменой руководства не подтвердилась. Автоконцерн GM Uzbekistan с июля 2016 года возглавляет — пусть и в качестве вр.и.о. гендиректора — Рустам Ражабов . А председателем правления соучредителя этого СП — госкомпании «Узавтосаноат» — с августа 2017-го является Умиджан Салимов. В то же время в Узбекистане, если ориентироваться на официальные прайс-листы, автомобили Chevrolet (те же Ravon только с другими «шильдиками») действительно дороже. Да и очередь на них для узбекских потребителей достигает 3 месяцев при условии предоплаты от 85%. И поскольку дефицит автомобилей Ravon в России налицо, корреспондент «РГ» попросил представительство компании прокомментировать эту ситуацию.

Как выяснилось, причин как минимум две. Это, действительно, пересмотр цен для российского рынка и существенное изменение бизнес-модели компании.

"Пересмотр цен связан с изменением курсов национальных валют России и Узбекистана и повышением ставок утилизационного сбора в РФ. Изменение бизнес-модели сопутствовало ребрендингу и запуску обновленной линейки моделей и продолжается вместе с развитием бренда Ravon, проектами по запуску новинок для российского рынка и расширением дилерской сети", — сообщили «РГ» в официальном ответе Ravon Motors Rus/GM Uzbekistan.

"Возобновление поставок автомобилей в Россию в полном объеме планируется до конца мая 2018 года. Также мы подтверждаем наши предшествующие заявления о планах и видении компании и по-прежнему готовим для России новые и обновленные модели, а также пакеты сопутствующих услуг. Как и было заявлено ранее, Ravon станет участником Московского международного автосалона 2018 года", — заверили в компании.

А вот информацию о возможном росте цен на 200 тысяч рублей в Ravon категорически опровергли.

"Мы ориентированы на массовый сегмент автомобильного рынка, в котором цена является одним из ключевых критериев выбора. Ravon учитывает интересы своих клиентов и старается как можно дольше удерживать цены на одном уровне. В частности, в отличие от многих других автопроизводителей, мы не придерживаемся практики обязательного ежегодного повышения цен в начале каждого года. Недавнее повышение цен на линейку автомобилей Ravon обусловлено уже упомянутым выше повышением ставок утилизационного сбора, а также проведением масштабной модернизации производственных линий на предприятии GM Uzbekistan для запуска новых моделей и сопутствующим ростом капитальных расходов", — заявили в компании.

И добавили, что дилерские центры ведут прием предзаказов на автомобили, но предупреждают клиентов об отложенных сроках поставки и возможных изменениях итоговой цены.

Отметим, что нечто подобное происходило с Ravon и на самом старте работы узбекской компании в России. С марта 2016 года потребители начали делать предзаказы на широко разрекламированные в СМИ хэтчбеки R2 — перелицованные Chevrolet Spark — и вносить за них предоплату. Однако машины до России добрались только в конце мая, когда ряд покупателей уже начал требовать возврата внесенных сумм и расторжения договоров. Впрочем, с тех пор продажи Ravon проходили без каких-либо громких скандалов, и компании удалось закрепиться на российском рынке, нарастив долю с 0,1 до 0,9%.