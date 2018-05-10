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Volkswagen предложил не пользоваться задним левым местом
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Volkswagen предложил не пользоваться задним левым местом 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
На трех компактных автомобилях концерна Volkswagen обнаружилась любопытная неисправность, которая несет потенциальную угрозу пассажирам. Финское издание Tekniikan Maailma провело тест трех автомобилей — Volkswagen Polo, Seat Ibiza и Seat Arona, в ходе которого выяснилось, что один из задних ремней безопасности может самопроизвольно отстегнуться.
Все три модели построены на основе платформы MQB, что объясняет схожесть проблемы. Ремень заднего левого пассажира может самопроизвольно отстегнуться из-за своего расположения. Дело в том, что в одном пазу расположены крепления как для левого, так и для среднего пассажира — одно над другим. Под нагрузкой, вызванной резкими маневрами, среднее крепление давит на левое, нажимая кнопку отстегивания.
Издание Autocar обратилось к представителям концерна за комментариями — в компании знают о проблеме и заверили, что «решат вопрос в течение ближайшего времени и организуют отзывную кампанию».
На данный момент концерн Volkswagen предложил просто не пользоваться задним левым местом, пока компания не решит проблему.
Журналисты финского издания заявили, что проблема заключается в неудачном исполнении ремней безопасности. По их мнению, если бы ремни сделали на пару сантиметров длиннее, отстегивания можно было избежать. Читайте статью на QutoЧитайте также:Какие автомобили с «автоматами» предпочитают россиянеВ моторах Audi нашли принципиально новую прошивку-обманку«АвтоВАЗ» сделал быстрее роботизированную коробку передач
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