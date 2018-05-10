Ещё
Эксперты назвали самые ожидаемые автоновинки мая в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты назвали самые ожидаемые автоновинки мая в России 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Эксперты аналитического агентства «Автостат» рассказали, какие бренды порадуют россиян новинками в мае 2018 года. Открывает список новый китайский кроссовер «Hawtai Laville», который, несмотря на долгую отсрочку старта продаж, стал доступен для заказа у российских дилеров. Автомобиль стоимостью 949 800 рублей оснащен механической КП и 1,5-литровым 145-сильным двигателем. Строчкой ниже расположился «Mercedes-Benz CLS» — купеобразный седан с полностью обновившимся дизайном. Цена на третье поколение CLS стартует с 4 950 000 рублей.
В список автоновинок мая также вошел японский седан «Subaru Legacy» с изменившимся экстерьером и интерьером. Отмечается, что коробка передач и двигатель у модели остались прежними: вариатор и 2,5-литровый бензиновый двигатель, развивающий 175 л.с. Традиционно для всех «Subaru» автомобиль имеет постоянный полный привод. Ценник на авто стартует с отметки 2 069 000 рублей. Далее расположился еще один «японец» — Lexus RX с удлиненным кузовом и дополнительной парой пассажирских мест в салоне. Семиместный кроссовер оценивается в 3 804 000 рублей, что на 191 тысячу дороже, чем аналогичная модификация в 5-местном исполнении.
Пятую строчку списка занимает «Toyota Camry»: автомобиль «встал» на новую платформу, получив кардинальные изменения внешности и внутреннего убранства. Самая низкая цена на «Камри составит 1 399 000 рублей. Замыкает список роскошный »Rolls-Royce Phantom» восьмого поколения.
PNZdrive: последние новости
«АвтоВАЗ» рассказал о новой коробке передач для «Lada Vesta» Составлен рейтинг лучших кроссоверов и внедорожников для охоты и рыбалки В России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина2
Toyota Fortuner: «Камри» на раме?
Какие требования ГИБДД можно не выполнять6
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД178
Wrangler 2018 получит экономичный двигатель
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение