Эксперты назвали самые ожидаемые автоновинки мая в России 

Эксперты аналитического агентства «Автостат» рассказали, какие бренды порадуют россиян новинками в мае 2018 года. Открывает список новый китайский кроссовер «Hawtai Laville», который, несмотря на долгую отсрочку старта продаж, стал доступен для заказа у российских дилеров. Автомобиль стоимостью 949 800 рублей оснащен механической КП и 1,5-литровым 145-сильным двигателем. Строчкой ниже расположился «Mercedes-Benz CLS» — купеобразный седан с полностью обновившимся дизайном. Цена на третье поколение CLS стартует с 4 950 000 рублей.
В список автоновинок мая также вошел японский седан «Subaru Legacy» с изменившимся экстерьером и интерьером. Отмечается, что коробка передач и двигатель у модели остались прежними: вариатор и 2,5-литровый бензиновый двигатель, развивающий 175 л.с. Традиционно для всех «Subaru» автомобиль имеет постоянный полный привод. Ценник на авто стартует с отметки 2 069 000 рублей. Далее расположился еще один «японец» — Lexus RX с удлиненным кузовом и дополнительной парой пассажирских мест в салоне. Семиместный кроссовер оценивается в 3 804 000 рублей, что на 191 тысячу дороже, чем аналогичная модификация в 5-местном исполнении.
Пятую строчку списка занимает «Toyota Camry»: автомобиль «встал» на новую платформу, получив кардинальные изменения внешности и внутреннего убранства. Самая низкая цена на «Камри составит 1 399 000 рублей. Замыкает список роскошный »Rolls-Royce Phantom» восьмого поколения.