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В апреле авторынок Бразилии продемонстрировал рост на 38,5%
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В апреле авторынок Бразилии продемонстрировал рост на 38,5% 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Согласно данным национальной ассоциации автомобильной промышленности Бразилии (ANFAVEA), объем проданных в прошлом месяце машин на 38,5% превысил прошлогодний показатель реализации и достиг отметки в 217 340 ед.
С января по апрель 2018 года в стране было продано 762 875 новых авто, что на 37,7% превысило результат 2017 года. За последний месяц в стране было реализовано 210 250 новых легковых авто и LCV (+37,7%). Продажи в этом сегменте бразильского авторынка увеличились за четыре месяца на 20,4% до 738 494 ед. В апреле здесь было продано также 6164 новых грузовиков (+77,7%), а за январь-апрель — 20 687 ед. такой техники (+57,6%). Автобусный рынок в стране вырос в апреле на 17,7% до 926 ед., а за первые четыре месяца 2018 года — на 43% до 3684 ед. техники.
Лидерство на рынке Бразилии удерживает концерн General Motors, который в апреле продал здесь 33 830а автомобилей. Второе место с приростом продаж на 14,4% (всего 30 329 реализованных авто) удерживает Volkswagen. Далее следует FIAT — 28 201 ед. (+13,4%), за которым расположились Renault (20 218 шт., +9,6%) и Ford (19 882 авто, +9,5%).
Ранее «Автостат Инфо» со ссылкой на данные отчета АЕБ сообщал, что в апреле 2018 года в России было продано 152 425 новых легковых авто и LCV (+17,6%). С января по апрель текущего года объем автомобильных продаж вырос на 20,5% в годовом сравнении и составил 545 345 ед. авто.
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