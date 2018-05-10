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В моторах Audi нашли принципиально новую прошивку-обманку
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В моторах Audi нашли принципиально новую прошивку-обманку 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Немецкие власти подозревают компанию Audi в применении прежде неизвестного программного обеспечения подобного тому, что использовал Volkswagen на своих автомобилях с повышенными показателями вредных выхлопов. Об этом пишет Automotive news.
Министр транспорта ФРГ уже подтвердил эту информацию. Под подозрение попали модели А6 и А7 с дизельными двигателями. Представителей Audi уже вызвали на официальное слушание.
Только в Германии насчитывает около 30 000 автомобилей с потенциально опасными моторами V6 TDI. Компания вынуждена полностью приостановить производство указанных моделей в связи с расследованием.
По всему миру компания реализовала около 60 000 автомобилей А6 и А7 с дизельными моторами. Читайте статью на QutoЧитайте также:Volkswagen предложил не пользоваться задним левым местом«Народный кроссовер» Volkswagen для России получил имя и дату продажВидео: Премиум-пикап Mercedes X-Class проверили «лосиным тестом»
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