В моторах Audi нашли принципиально новую прошивку-обманку

Немецкие власти подозревают компанию Audi в применении прежде неизвестного программного обеспечения подобного тому, что использовал Volkswagen на своих автомобилях с повышенными показателями вредных выхлопов. Об этом пишет Automotive news.

Министр транспорта ФРГ уже подтвердил эту информацию. Под подозрение попали модели А6 и А7 с дизельными двигателями. Представителей Audi уже вызвали на официальное слушание.

Только в Германии насчитывает около 30 000 автомобилей с потенциально опасными моторами V6 TDI. Компания вынуждена полностью приостановить производство указанных моделей в связи с расследованием.

По всему миру компания реализовала около 60 000 автомобилей А6 и А7 с дизельными моторами. Читайте статью на QutoЧитайте также:Volkswagen предложил не пользоваться задним левым местом«Народный кроссовер» Volkswagen для России получил имя и дату продажВидео: Премиум-пикап Mercedes X-Class проверили «лосиным тестом»