Какие поступления ожидаются на российском авторынке в мае

Автоаналитики «Автостата» предлагают анализ будущих поступлений на авторынок РФ, исходя из заявленных предложений от автопроизводителей.

Российские автодилеры предлагают оформить предзаказ на Hawtai Laville, который все никак не мог добраться к нам. За 949800 рублей клиенту предложат машину с полуторалитровым мотором на 145 л.с. с МКПП и передним приводом. Полноприводная версия выйдет на 50000 дороже.

Преображенный Mercedes-Benz CLS в третьем поколении предложат от 4950000 рублей.

Автопроизводители Subaru подготовили шестое поколение Legacy. Преобразившись внешне, машина осталась с той же силовой установкой: 2,5-литровый мотор на 175 л.с. и вариатор. Стоимость варьируется от 2069000 до 2219900 российских рублей.

Удлиненный семиместный Lexus RX L наконец-то прибудет в Россию. Данная автоновинка в исполнении EXECUTIVE будет доступна от 3804000 рублей с 3,5-литровым мотором на 394 л.с.

Обновленная Toyota Camry с двухлитровым мотором будет предложена от 1399000 рублей.