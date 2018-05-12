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Hyundai обновил бюджетное семейство HB20
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Hyundai обновил бюджетное семейство HB20 

Daily-Motor 50 минут назад
Фото: Daily-Motor
Компания Hyundai представила обновленное семейство HB20, продающееся исключительно на латиноамериканском авторынке. Сборка автомобилей HB20S и HB20X, разработанных на базе первой генерации «Соляриса», стартовала в Бразилии еще в 2012 году. Теперь же произошел первый их рестайлинг.
Наиболее заметное глазу изменение в рамках обновления коснулось радиаторной решетке автомобилей, где вместо прежних горизонтальных ребер используются сеточные ячейки. Хэтчбек в базовых комплектациях обзавелся слегка затемненными задними фонарями. Кроме того, все семейство HB20 отныне продают с новыми колесными дисками.
В салонах автомобилей появилась видоизмененная приборная панель с более строгой обновленной графикой.
Техническое оснащение осталось прежним: под капот устанавливают 3-цилиндровый атмосферный мотор Kappa 1.0 с отдачей в 80 лошадиных сил, сочетающийся с 5-ступенчатой МКПП, турбодвигатель на 105 «лошадок», а также безнаддувный 1,6-литровый агрегат на 128 «скакунов». Последние два также работают с 6-диапазонным автоматом.
Цены на обновленное семейство Hyundai HB20 варьируются в пределах 12 тысяч 400 — 20 тысяч 400 американских долларов в зависимости от модели и комплектации.
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