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Появились фото обновлённого седана Hyundai Elantra
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Появились фото обновлённого седана Hyundai Elantra 

Карельские вести 13 минут назад
Фото: Карельские вести
Рестайлинговую «четырехдверку» могут представить летом текущего года.
Посвежевший седан Hyundai Avante сфотографировали в Корее. Напомним, под таким именем компания Хёндэ продает на домашнем рынке модель, которая в других странах, включая и Россию, известна как Elantra. Снимки с тестов «четырехдверки» опубликованы в Facebook в паблике Motors Jason.
Судя по фото, седан получил новые фары и фонари, а задний номер переехал с крышки багажника на задний бампер. Также, по предварительным данным, у Avante/Elantra будет иная радиаторная решетка. Кроме того, у «четырехдверки» наверняка освежат интерьер. В частности, в салоне могут установить новую мультимедийную систему с тачскрином, возвышающимся над передней панелью, — такое решение применяется практически во всех последних моделях концерна Hyundai-Kia.
Ожидается, что на домашнем рынке Avante предложат с безнаддувным мотором 1.6 нового семейства Smart Stream — этот двигатель есть и в гамме корейской версии родственного седана Kia К3 последней генерации (в других странах — Forte или Cerato). У модели Киа мотор выдает 123 л.с. (154 Нм) и работает в паре с вариатором (впервые для Kia). За счёт распределённого впрыска с двумя форсунками на впуске каждого цилиндра удалось добиться снижения расхода топлива: так, прежний «атмосферник» 1.6 GDI (132 л.с., 161 Нм) с непосредственным впрыском потребляет 7,3 л/100 км, а новый двигатель — 6,6 л/100 км.
В линейку моторов дореформенного седана Avante помимо упомянутого 1.6 GDI также входят бензиновая «турбочетверка» 1.6 T-GDi (204 л.с.), турбодизель 1.6 e-VGT (136 л.с.) и 120-сильный двигатель LPi 1.6, работающий на сжиженном газе. Все версии комплектуются 6КВП, для «атмосферника» и газового варианта еще предусмотрен шестиступенчатый «автомат», для дизеля и турбомотора — семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Скорее всего, эти двигатели останутся в гамме корейской версии.
Как сообщалось ранее, в Корее премьера рестайлинговой модели может состояться в августе 2018-го. Глобальную посвежевшую Elantra, вероятно, тоже представят до конца текущего года. В России нынешний седан доступен с бензиновыми двигателями 1.6 MPI (128 л.с.) и 2.0 MPI (149 л.с.), оба сочетаются с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Цена — от 979 000 рублей.
По материалам: www.kolesa.ru
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