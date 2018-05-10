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Появились шпионские фото обновленной Hyundai Elantra
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Появились шпионские фото обновленной Hyundai Elantra 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Судя по снимкам, опубликованным местными СМИ, дизайн седана претерпел серьезные изменения. Например, иначе выглядит передняя часть: форма радиаторной решетки, оптика и бампер выполнены в новом фирменном стиле Hyundai. Кроме того, на снимках видны светодиодные задние фонари и новый бампер, на который перенесли нишу под номер.
Что касается моторной линейки, то, вероятно, устаревший двигатель объемом 1,6 литра будет заменен на новый того же объема из семейства Smart Stream с отдачей 123 л.с.
Ожидается, что рестайлинговую Hyundai Elantra рассекретят уже этим летом. Сроки появления автомобиля на российском рынке неизвестны.
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