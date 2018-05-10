Появились шпионские фото обновленной Hyundai Elantra

Судя по снимкам, опубликованным местными СМИ, дизайн седана претерпел серьезные изменения. Например, иначе выглядит передняя часть: форма радиаторной решетки, оптика и бампер выполнены в новом фирменном стиле Hyundai . Кроме того, на снимках видны светодиодные задние фонари и новый бампер, на который перенесли нишу под номер.

Что касается моторной линейки, то, вероятно, устаревший двигатель объемом 1,6 литра будет заменен на новый того же объема из семейства Smart Stream с отдачей 123 л.с.