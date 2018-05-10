Президентский лимузин из «Кортежа» выехал в рабочую поездку. Видео

Лимузин Aurus Senat стал использоваться в повседневном режиме. Видео президентского кортежа с моделью из «Кортежа» снял на улицах Москвы очевидец.

После 7 мая 2018-го, в прессе и в соцсетях стала появляться информация, что «Аурус Сенат», на котором Владимир Путин прибыл на инаугурацию, не является серийным образцом и был лишь наскоро подготовленным прототипом, а для рабочих поездок вне Кремля президент по-прежнему использует « Мерседес Пулман».