Ещё
Президентский лимузин из «Кортежа» выехал в рабочую поездку. Видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президентский лимузин из «Кортежа» выехал в рабочую поездку. Видео 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Лимузин Aurus Senat стал использоваться в повседневном режиме. Видео президентского кортежа с моделью из «Кортежа» снял на улицах Москвы очевидец.
После 7 мая 2018-го, в прессе и в соцсетях стала появляться информация, что «Аурус Сенат», на котором Владимир Путин прибыл на инаугурацию, не является серийным образцом и был лишь наскоро подготовленным прототипом, а для рабочих поездок вне Кремля президент по-прежнему использует «Мерседес Пулман».
Однако в видеоролике, снятом очевидцем, на улицах столицы можно четко рассмотреть не только президентский Senat, но и два седана из «Кортежа». Остальные машины в колонне пока иностранного производства: Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen. Вскоре их также заменят на автомобили проекта «Кортеж».
За рулем Кубань: последние новости
В ателье Brabus превратили Mercedes-Benz G-Класса в экстремальный внедорожник Volkswagen показал абсолютно новый кроссовер Tharu, который будут продавать в России Серийный электрический кроссовер Audi e-tron представят 30 августа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована схема движения у Крымского моста129
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина2
Какие новинки поступят в продажу в мае?
Какие требования ГИБДД можно не выполнять6
Toyota Fortuner: «Камри» на раме?
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение