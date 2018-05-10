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Ателье Wheelsandmore модернизировало Bentley Continental
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Ателье Wheelsandmore модернизировало Bentley Continental 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Компания Bentley отпраздновала возвращение в 24 часа Нюрбургринга в прошлом году со специальным изданием Continental 24, которое в последствии было выпущено ограниченным тиражом (двадцать четыре экземпляра).
Теперь, практически через год после премьеры автомобиля, Wheelsandmore представляет последний проект — обновленный вариант Bentley Continental 24. Тюнинг-ателье предоставляет специальную окраску кузова, некоторые модернизации интерьера и двухтурбинный 6,0-литровый двигатель W12, способный производить 710 лошадиных сил и 1017 Нм крутящего момента. Таким образом, отдача модели увеличивается на 55 лошадиные силы (за счет ряда улучшений, включая пересмотренное программное обеспечение). Wheelsandmore также добавил пневматическую подвеску и 21-дюймовые колесные диски из серии 6 Sporz², окутанные в шины 275/35 Pirelli. При этом клиенты могут отдать предпочтение комплекту 22-дюймовых дисков с шинами 285/30 Continental.
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