Пензенским судьям намерены купить иномарки за 3 млн руб

Пензенским судьям решили выделить средства на покупку новеньких автомобилей.

Об этом свидетельствуют данные официального сайта госзакупок, где опубликован заказ на покупку трех иномарок за три миллиона рублей для нужд районных судов Пензенской области.

В документахговорится, что машины должны быть 2018 года выпуска, без пробега, «иностранной марки отечественной сборки». Число мест — не менее пяти, рабочий объем двигателя — не менее 1600 куб. см, мощность — не менее 125 лошадиных сил, коробка передач — механическая пятиступенчатая.

Также от автомобиля требуется наличие кондиционера, подогрева передних сидений, элекроподъемников, центрального замка, аудиосистемы. В обязательном порядке должны присутствовать антиблокировочная система тормозов, электронная система курсовой устойчивости, система помощи при трогании на подъеме.