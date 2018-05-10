MINI готовит авто к свадьбе принца Гарри

Производитель автомобилей MINI выпустил эксклюзивную версию своего хэтчбека. Это событие было приурочено специально ко дню бракосочетания принца Гарри . Об этом сегодня сообщили средства массовой информации Великобритании.

Новинка была изготовлена в единственном экземпляре. Компания хочет провести аукцион, в рамках которого и будет определён счастливый обладатель значимой модели. Все вырученные деньги производитель обязуется потратить на благотворительность.

Изюминкой автомобиля стало оригинальное оформление крыши. На ней располагается аппликация, которую инженеры выполнили вручную. Кроме того, в отделке используются специальные элементы, которые были распечатаны на инновационном 3Dпринтере. Если открыть дверь авто, то появляется проекционное изображение «Молодожёны», а на подголовники кресел надеты чехлы с изображением американского и английского флагов.