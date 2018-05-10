Для чего нужны номера без триколора

Издание РБК рассказало, законно ли ездить с номерными знаками без флага и есть ли смысл заказывать такие номера.

По данным издания, сейчас многие компании предлагают изготовить такие номера, обещая защиту от камер и возможность «выделиться». В 2013 году вступил в силу новый регламент, который позволил получать дубликаты номеров вместо утерянных, благодаря этому можно заказать номерные знаки без флажка, которые в ГИБДД не выдают. Один номер стоит одну-две тысячи рублей, а комплект — три-четыре тысячи.

Однако на самом деле никаких преимуществ номер без триколора не дает. Во-первых, от штрафа он не спасет: на фото постановлений о штрафе иногда не видно не только флаг, но и надпись RUS. Во-вторых, хотя ГОСТ не требует наличия флага на номере напрямую, у автоинспектора «могут возникнуть вопросы к самодеятельности».

Издание также отмечает, что изготовители дубликатов не совсем честны, когда сравнивают номер без триколора со стандартами военных, дипломатических или полицейских машин. Хотя на их номерах нет флагов, цвет фона у знаков другой: у военных — черный, у дипломатов — красный и так далее.

ГОСТ Р 50577-93, по которому изготавливают номера без флажка, требует выпуклые литеры RUS на знаке, а изображение государственного флага «допускается дополнительно», но не обязательно. При этом ГОСТ жестко регламентирует формат номеров, высоту и толщину букв.

В середине 1990-х номера, дающие преимущества на дорогах, получили сотрудники властных структур. На этих знаках вместо цифрового кода региона был нанесен триколор. В 2016 году такие номера отменили, но некоторые ведомства продолжили пользоваться знаками отдельных серий — ЕКХ, АМР и других.