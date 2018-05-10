Фотографии обновленного Hyundai Elantra засветились в Интернете 

Снимки рестайлинговой «Элантры» сделаны на дорогах Южной Кореи.
Там автомобиль выпускается под именем Hyundai Avante. По фотографиям можно понять, что обновленная модель получила свежую оптику, задний номер «переехал» с двери на бампер. Решетка радиатора, которая обычно претерпевает изменения в ходе рестайлинга. Плотно скрыта пленкой. Так что о ее новом рисунке можно только догадываться. Из сопутствующей информации известно, что Elantra в ходе модернизации обзавелась мощной мультимедийной системой с большим экраном. Остальные данные пока засекречены. Вероятно, официальная презентация новинки будет проведена летом нынешнего года.