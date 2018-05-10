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Обновленный Dodge Charger SRT Hellcat: первое изображение
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Обновленный Dodge Charger SRT Hellcat: первое изображение 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Dodge опубликовала первое изображение обновленного седана Charger SRT Hellcat. На снимке можно рассмотреть переднюю часть машины, в том числе новый воздухозаборник-«ноздрю», расположенный рядом с фарой.
По мнению дизайнеров компании, эти и другие стилистические решения должны придать модели более агрессивный внешний вид. О технических изменениях информации пока нет.
Дорестайлинговый Dodge Charger SRT Hellcat оснащается 6,2-литровым двигателем V8 c приводным нагнетателем. Отдача агрегата составляет 717 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час седан разгоняется за 3,7 секунды. Максимальная скорость — 328 километров в час.
Ранее Dodge показал, как будет выглядеть обновленный масл-кар Challenger SRT Hellcat. Новинка получит капот в стиле машин 1960-1970 годов и модернизированный 6,2-литровый «атмосферник» Hemi V8 Hellcat.
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